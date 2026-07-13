Pune News: चिखली-कुदळवाडीनंतर मोईतही प्रशासनाचा बुलडोझर; अवैध भंगार व्यवसायावर कारवाई, खेड तालुक्यात प्रशासनाची मोठी कारवाई!

कुरुळी : चिखली-कुदळवाडी परिसरातील अवैध भंगार व्यवसायाचे स्थलांतर झालेल्या खेड तालुक्यातील मोई गावात प्रशासनाने सोमवारी (दि. १३) पहाटे मोठी कारवाई सुरू केली. गावातील अतिक्रमण करून उभारण्यात आलेली भंगार दुकाने, पत्र्याचे शेड आणि इतर अनधिकृत बांधकामे हटविण्यासाठी सकाळी ६ वाजल्यापासून संयुक्त निष्कासन मोहीम राबविण्यात आली..farmer Success Story: तळेगाव ढमढेरेच्या ११ महिन्यांच्या उसाला तब्बल ₹५,००० प्रतिटन बाजारभाव; हरियाणापर्यंत झाली विक्री, शेतीतून यशाची गोड कहाणी!.महसूल, पोलिस, ग्रामपंचायत तसेच संबंधित विभागांच्या संयुक्त पथकाने मोठ्या पोलिस बंदोबस्तात ही कारवाई सुरू केली. अतिक्रमण हटविण्यासाठी जेसीबी व इतर यंत्रसामग्रीचा वापर करण्यात आला. कारवाईदरम्यान परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी मोठा पोलिस फौजफाटा तैनात करण्यात आला होता..चिखली-कुदळवाडी परिसरातील अवैध भंगार व्यवसायावर यापूर्वी प्रशासनाने कारवाई केल्यानंतर अनेक भंगार व्यावसायिकांनी मोई परिसरात स्थलांतर करून पत्र्याचे शेड उभारून व्यवसाय सुरू केल्याच्या तक्रारी होत्या. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पाहणी करून अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला होता..Milk Rate: दूध उत्पादकांना दिलासा! गायीच्या दुधाचा दर ४१ रुपयांवर; तुकाराम मुंढे इफेक्ट, राज्यातील संकलनात २० लाख लिटरची घट.\rकारवाई उशिरापर्यंत सुरू होती. हटविण्यात आलेल्या अतिक्रमणांची संख्या, जप्त करण्यात आलेले साहित्य तसेच अधिकाऱ्यांची अधिकृत माहिती अद्याप उपलब्ध झालेली नव्हती. प्रशासनाने अवैध भंगार व्यवसाय व अतिक्रमणांविरोधातील कारवाई पुढेही सुरू राहणार असल्याचे संकेत दिले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.