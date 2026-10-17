पुणे

Medical Courses Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअखेर १० हजार ३९५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअखेर राज्यातील एकूण ११ हजार ४३१ जागांपैकी १० हजार ३९५ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला.
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मीनाक्षी गुरव
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पुणे - वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअखेर राज्यातील एकूण ११ हजार ४३१ जागांपैकी १० हजार ३९५ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. आता प्रवेशासाठी एकूण एक हजार ३६ जागा शिल्लक आहेत.

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