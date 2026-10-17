Medical Courses Admission : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअखेर १० हजार ३९५ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निश्चित

पुणे - वैद्यकीय शिक्षणाअंतर्गत एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या तिसऱ्या फेरीअखेर राज्यातील एकूण ११ हजार ४३१ जागांपैकी १० हजार ३९५ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चित केला आहे. आता प्रवेशासाठी एकूण एक हजार ३६ जागा शिल्लक आहेत..महाराष्ट्र राज्य सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षातर्फे (सीईटी कक्ष) २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षातील एमबीबीएस आणि बीडीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी केंद्रीय प्रवेश फेरी राबविण्यात येत आहे. या प्रवेशाच्या आतापर्यंत तीन फेऱ्या पूर्ण झाल्या आहेत. राज्यात एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशात तिसऱ्या फेरीत आठ हजार ८१४ जागा उपलब्ध होत्या..त्यात आठ हजार २८८ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतले आहेत. त्यातील ५२६ जागा आता रिक्त आहेत. तर, बीडीएस अभ्यासक्रमात तिसऱ्या फेरीत एकूण दोन हजार ६१७ जागांपैकी दोन हजार १०७ जागांवर विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला आहे. आता प्रवेशासाठी ५१० जागा रिक्त आहेत..रिक्त जागांवरील प्रवेशाच स्वतंत्र वेळापत्रक जाहीरवैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या रिक्त जागांवरील प्रवेशासाठी केंद्रीय परिषदेकडून प्राप्त वेळापत्रकानुसार रिक्त जागांच्या (ऑनलाइन स्ट्रे व्हेकन्सी) फेरीचे सुधारित वेळापत्रक सीईटी कक्षाने यापूर्वीच जाहीर केले आहे. रिक्त जागांवरील प्रवेशासाठी तीन फेऱ्या होणार आहेत..‘एमबीबीएस’च्या तिसऱ्या फेरी अखेर प्रवेशाची आकडेवारी -महाविद्यालय : उपलब्ध जागा : प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या : रिक्त जागा : प्रवेशाची टक्केवारीशासकीय : ५,०६५ : ५,०४५ : २० : ९९.६० टक्केखासगी : ३,७४९ : ३,२४३ : ५०६ : ८६.५० टक्केएकूण : ८,८१४ : ८,२८८ : ५२६ : ९४.०३ टक्के.‘बीडीएस’च्या तिसऱ्या फेरीअखेर प्रवेशाची आकडेवारी -महाविद्यालय : उपलब्ध जागा : प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांची संख्या : रिक्त जागा : प्रवेशाची टक्केवारीशासकीय : ३१७ : २९१ : २६ : ९१.७९ टक्केखासगी : २,३०० : १,८१६ : ४८४ : ७८.९५ टक्केएकूण : २,६१७ : २,१०७ : ५१० : ८०.५१ टक्के.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.