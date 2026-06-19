Pune News : शासकीय मुलींच्या वसतिगृहाचे प्रवेश सुरू; निवास, भोजनासह दरमहा निर्वाह भत्ता मिळणार

पुणे - राज्याच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत येरवडा येथील ‘क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले मुलींचे शासकीय वसतिगृह’ येथे शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ साठी प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे. इयत्ता अकरावी आणि बारावीच्या शाखांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी या वसतिगृहात प्रवेश दिला जाणार आहे. मागासवर्गीय आणि गरजू विद्यार्थिनींनी या संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे..या वसतिगृहाची क्षमता ८५ विद्यार्थिनींची असून, अकरावी आणि बारावीच्या कोणत्याही शाखेत शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थिनींना येथे प्रवेश मिळू शकतो. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी), इतर मागास प्रवर्ग तसेच दिव्यांग आणि अनाथ मुलींना सरकारने निर्धारित केलेल्या टक्केवारीच्या नियमानुसार रिक्त जागांवर प्रवेश दिला जाईल..समाज कल्याण विभागातर्फे विद्यार्थिनींना मोफत निवास, भोजन, स्टेशनरी साहित्य, आंथरूण-पांघरूण यांसह दरमहा दीड हजार रुपये निर्वाह भत्ता दिला जातो. यासह विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र संगणक कक्ष आणि अद्ययावत ग्रंथालयाची सुविधाही उपलब्ध आहे..प्रवेशासाठी ऑनलाइन अर्ज बंधनकारकया वसतिगृहामध्ये प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थिनींनी https://hmasnew.mahait.org या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले अर्ज भरावेत. अधिक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी विद्यार्थिनी व पालकांनी कार्यालयीन वेळेत येरवडा येथील वसतिगृहाच्या गृहपाल एस. एन. शेलार यांच्याशी संपर्क साधावा. गरजू विद्यार्थिनींच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी समाज कल्याण विभागाने ही सुविधा उपलब्ध करून दिली असून, जास्तीत जास्त मुलींनी याचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.