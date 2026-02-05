पुणे

Pune News : पीबीएच्या अध्यक्षपदी ॲड. काळुराम भुजबळ; उपाध्यक्ष पदी ॲड. कांताराम नप्ते, ॲड. प्रतापराव मोरे

Pune Bar Association election results president Kaluram Bhujbal : पुणे बार असोसिएशन अध्यक्षपदाच्या चुरशीच्या लढतीत ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी ५९७ मतांनी विजय मिळवला. उपाध्यक्ष, सचिव, खजिनदार व ऑडिटर पदांसाठीही निवडणुकीत मोठ्या मताधिक्याने उमेदवार विजयी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) अध्यक्षपदासाठी झालेल्या तिरंगी व चुरशीच्या लढतीत ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी विजय मिळविला. त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार ॲड. विशाल शिवले यांचा ५९७ मतांनी पराभव केला. ॲड. भुजबळ यांना तीन हजार ८०७ मते मिळाली. बुधवारी (ता. ४) मतदार झाल्यानंतर गुरुवारी (ता.५) दुपारी एकपर्यंत मतमोजणीचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर निकाल जाहीर करण्यात आला.

