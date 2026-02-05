Pune News : पीबीएच्या अध्यक्षपदी ॲड. काळुराम भुजबळ; उपाध्यक्ष पदी ॲड. कांताराम नप्ते, ॲड. प्रतापराव मोरे

पुणे : वकिलांची शिखर संघटना असलेल्या पुणे बार असोसिएशनच्या (पीबीए) अध्यक्षपदासाठी झालेल्या तिरंगी व चुरशीच्या लढतीत ॲड. काळुराम भुजबळ यांनी विजय मिळविला. त्यांनी प्रतिस्पर्धी उमेदवार ॲड. विशाल शिवले यांचा ५९७ मतांनी पराभव केला. ॲड. भुजबळ यांना तीन हजार ८०७ मते मिळाली. बुधवारी (ता. ४) मतदार झाल्यानंतर गुरुवारी (ता.५) दुपारी एकपर्यंत मतमोजणीचा कार्यक्रम पार पडल्यानंतर निकाल जाहीर करण्यात आला..यंदाच्या निवडणुकीत अभूतपूर्व गोंधळ पाहायला मिळाला, अशी भावना मतदार वकील व्यक्त करत आहे. उपाध्यक्ष पदाच्या दोन जागांसाठी झालेल्या तिरंगी लढतीत ॲड. कांताराम नप्ते हे ३ हजार ६१९ मते तर ॲड. प्रतापराव मोरे हे 2 हजार ७०६ मते घेऊन विजयी झाले. महिला राखीव गटातून ॲड. प्रितीसिंह परदेशी यांनी ३ हजार ४७ मते मिळवीत विजय मिळवला..केडीएमसी निवडणुकीत अवघ्या ६ मतांनी मिळवला विजय.सचिव पदाच्या दोन जागांसाठी ॲड. सम्राट जांभूळकर आणि ॲड. अभिजित पोळ हे विजयी झाले. त्यांना अनुक्रमे ४ हजार २७२ आणि ३ हजार ३४४ मते मिळाली. महिला राखीव गटातून ॲड. पूजा पवार यांनी ३ हजार ८७६ मते मिळवीत विजय संपादन केला. खजिनदारपदासाठी झालेल्या लढतीत ॲड. अंजली बांदल यांनी वर्चस्व राखत ५ हजार २७४ मते मिळविली. ऑडिटर पदासाठी झालेल्या लढतीत ॲड. शिवराज निंबाळकर यांना ५ हजार २९० मते मिळाली. तर महिला गटातून ॲड. नेहा जांभळे यांनी ४ हजार ४ मते मिळवली..कार्यकारिणी सदस्यपद बिनविरोध कार्यकारिणी सदस्यपदी सर्वसाधारण गटातून मयूर मराठे, विकास जाधव, उमेश मांजरे, प्रीतेश दळवी, योगेश जैन, अनिल हुडे, अमोल वडगणे, उदय शेलार प्रज्वल गुंजाळ आणि आकाश भिलारे यांची निवड झाली आहे. तर, महिला राखीव गटातून संध्या रायबोले, शीतल देशमुख, गुंजन भोसले, स्मिता वाघमारे आणि प्रियांका घाडगे यांची यापूर्वीच सर्वानुमते निवड करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.