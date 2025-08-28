पुणे

Pune Traffic News : कोंडी फोडण्यासाठी आणखी एक मार्गिका; पुणे विमानतळावरील एरोमॉलमध्ये चारचाकीची मार्गिका वाढणार

Pune Airport Traffic : एरोमॉलमधील चारचाकी कॅब्सची वाढती संख्या लक्षात घेऊन, प्रशासनाने एक अतिरिक्त मार्गिका देण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होणार आहे.
पुणे : एरोमॉलमधून प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या कॅबना आता बाहेर पडण्यासाठी जास्त वेळ वाट पाहावी लागणार नाही, कारण एरोमॉल प्रशासनाने प्रवाशांच्या सोयीसाठी आणखी एक मार्गिका करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, हे करताना दुचाकीची एक मार्गिका कमी होणार आहे. येत्या आठवडाभरात बदल होईल. त्यामुळे एरोमॉलमधून बाहेर पडणाऱ्या चारचाकींना वेळ लागणार नाही.

