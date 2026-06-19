Pune Housing Society: १८ वर्षांपासून अडकलेला प्रश्न अखेर सुटला! हडपसरमधील गंगा व्हिलेजच्या ६७२ कुटुंबांना मिळाला मोठा दिलासा, ऐतिहासिक क्षण

-कृष्णकांत कोबल हडपसर: हांडेवाडी रोड येथील गंगा व्हिलेज गृह रचना सोसायटीला करात सवलत मिळून सोसायटी आता जागेचीही मालक झाली असून स्वतः च्या साडेअकरा एकर जागेची मालकी संस्थेकडे आली आहे. नुकताच या जागेचा सातबारा संस्थेच्या नावावर झाला आहे. महसूल खात्याकडून राबविण्यात येत असलेल्या या धोरणाची ही सोसायटी हडपसर भागातील पहिली लाभार्थी ठरली आहे. .Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.साडेअकरा एकरावर वसलेल्या गंगा व्हिलेज सहकारी गृह रचना सोसायटीचे एकूण ६७२ सदनिकाधारक सभासद आहेत. संस्थेने अठरा वर्षांपूर्वी बांधकाम व्यावसायिकाबरोबर जागेचे कन्व्हेन्स डिड नोंदणीकृत केले होते. परंतु यावर शासनाचा सुमारे बारा लाख कर थकबाकी असल्यामुळे सातबारावर संस्थेचे नाव येण्यास अडचण येत होती. दरम्यान, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सहकारी गृह रचना संस्थेवरील जागेचा कर रद्द करून पुढील कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित कार्यालयांना देण्यात आले होते..मार्च महिन्यात ससाणे लॉन्स येथे आयोजित करण्यात आलेल्या शासन आपल्या दारी उपक्रमांत आमदार योगेश टिळेकर, चेतन तुपे पाटील, माजी नगरसेविका विजया वाडकर यांनी या विषयाला वाचा फोडली होती. त्यामुळे तहसीलदार डॉ. अर्चना निकम यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आदेश देऊन लवकरात लवकर सातबारा संस्थेच्या नावावर करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार मंडल अधिकारी शेखर शिंदे व ग्राम महसूल अधिकारी स्वरूप कुमार पवार यांनी योग्य ती कार्यवाही करून सातबारा संस्थेच्या नावावर केला आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...\rदरम्यान, सातबारा होवून जागेचे मालक झाल्याने सभासदांनी एकमेकांना पेढे भरवून आनंद व्यक्त केला. संस्थेचे माजी चेअरमन विकास भुजबळ, सभासद ॲड. कबीर शेख, माजी सचिव पोपट वाडकर, ॲड. बी.एच. बिजली, ॲड. टोपो, ॲड. आलोक गायकवाड, डॉ. शोभनाथ यादव, डॉ. अविनाश लोडम, अनिल भुजबळ, गणेश वाडकर, रोहिदास सायकर, रतन कुंडू, मधु मेनन, प्रशांत दुधाळ, निवृत्ती भुजबळ, शरद बोरडे, लक्ष्मण मांगले, गणेश नायडू, सुभाष वाडकर, अथर्व भुजबळ, ज्योती झुरंगे, मोहिनी वाडकर, सुवर्णा कापडे, संगीता रणदिवे, साक्षी ताकभाते आदी यावेळी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.