पुणे

Pune Housing Society: १८ वर्षांपासून अडकलेला प्रश्न अखेर सुटला! हडपसरमधील गंगा व्हिलेजच्या ६७२ कुटुंबांना मिळाला मोठा दिलासा, ऐतिहासिक क्षण

672 families receive legal ownership of society land in Pune: १८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर महसूल विभागाच्या निर्णयामुळे गंगा व्हिलेज सहकारी गृह रचना सोसायटीला साडेअकरा एकर जागेची मालकी मिळाली; ६७२ कुटुंबांना करसवलतीसह सातबारा नावावर येत मोठा दिलासा
Long-Pending Property Issue Resolved: Ganga Village Society Celebrates Ownership Victory

Long-Pending Property Issue Resolved: Ganga Village Society Celebrates Ownership Victory

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-कृष्णकांत कोबल

हडपसर: हांडेवाडी रोड येथील गंगा व्हिलेज गृह रचना सोसायटीला करात सवलत मिळून सोसायटी आता जागेचीही मालक झाली असून स्वतः च्या साडेअकरा एकर जागेची मालकी संस्थेकडे आली आहे. नुकताच या जागेचा सातबारा संस्थेच्या नावावर झाला आहे. महसूल खात्याकडून राबविण्यात येत असलेल्या या धोरणाची ही सोसायटी हडपसर भागातील पहिली लाभार्थी ठरली आहे.

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