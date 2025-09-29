Pune Rain Update : पावसाचा जोर ओसरणार; पुण्याबाबत पुढील दोन दिवसांचा अंदाज

पुणे : गेल्या तीन दिवसांपासून सुरू असलेल्या पावसाने रविवारी (ता. २८) मात्र विश्रांती घेतली. त्यामुळे पुणेकरांना थोडासा दिलासा मिळाला. पुढील दोन दिवसांत शहरात पावसाचा जोर आणखी ओसरणार आहे. मात्र, पुण्याच्या दौंड, इंदापूर, बारामती आणि शिरूर या विभागांत पावसाचा जोर कायम राहणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे..शहर आणि उपनगर परिसरात शनिवार ते रविवारी पहाटेपर्यंत जोरदार पाऊस झाला. त्यामुळे गेल्या २४ तासांत चिंचवड परिसरात सर्वाधिक ६६ मिलिमीटर इतक्या पावसाची नोंद झाली. त्याखालोखाल लोहगाव ५१.४, पाषाण ४२.६, शिवाजीनगर ३६.४, लवळे ३०.५ आणि कोरेगाव पार्क परिसरात २८ मिलिमीटर पावसाची नोंद करण्यात आली. दरम्यान, सकाळपासूनच शहर आणि उपनगरात पावसाच्या सरींनी हजेरी लावली होती. त्यामुळे कमाल तापमानातदेखील मोठी घट नोंदविण्यात आली. परिणामी हवेतदेखील गारवा निर्माण झाला होता..Pune News : ‘मसाप’च्या सभेत पुन्हा धक्काबुक्की, निषेध करणाऱ्याला धक्के मारत दाखवला बाहेरचा रस्ता; निवडणुका जाहीर.पहाटे पाच वाजताच्या सुमारास शिवाजीनगर, बाजीराव रस्ता, पर्वती पायथा, कोथरूड, औंध, खडकी, नऱ्हे, धायरी, हडपसर आदी भागांमध्ये जोरदार पावसाने हजेरी लावली. सकाळी ११ वाजतानंतर पावसाचा जोर कमी झाला. त्यानंतरदिवसभर हलक्या सरी कोसळत होत्या. त्यामुळे शहरात दोन ते तीन दिवसांत २८ अंश सेल्सिअसपर्यंत नोंदविले गेलेले कमाल तापमान रविवारी २३.९ अंश सेल्सिअस इतके, तर २०.९ अंश सेल्सिअस इतके किमान तापमान नोंदविण्यात आले. पुढील दोन दिवसांत मात्र पावसाचा जोर कमी होणार असून, अति हलक्या ते हलक्या स्वरूपाचा पाऊस पडणार असल्याचे हवामानशास्त्र विभागाने सांगितले..लोणावळ्यात दमदार हजेरीलोणावळा : लोणावळ्यात पावसाची संततधार अद्यापही थांबलेली नाही. शनिवार आणि रविवारीदेखील जोरदार पाऊस झाला. रविवारी सकाळपर्यंत ८८ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, सततच्या पावसामुळे कामकाजात अडथळे येत असल्याची प्रतिक्रिया नागरिक व्यक्त करत आहेत. पावसाने मागील वर्षाची सरासरी ओलांडली असून लोणावळ्यात २८ सप्टेंबरअखेर ५ हजार ९७७ (२३५.३१ इंच) मिलिमिटर पावसाची नोंद झाली आहे. मागील वर्षी आजअखेर ५ हजार ८२२ मिलिमीटर (२२९.२१ इंच) पावसाची नोंद झाली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.