पुणे : हातभट्टीची गावठी दारू अत्यंत घातक असून, ती कायमस्वरूपी हद्दपार करण्यासाठी पोलिसांनी कठोर पावले उचलायला हवीत, अशी सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.पुणे आणि पिंपरी चिंचवड या ठिकाणी रसायनयुक्त विषारी दारू घेतल्यामुळे तब्बल २३ जणांचा मृत्यू झाला असून, आठवले यांनी काही मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यानंतर पत्रकार परिषदेत त्यांनी त्याबाबत माहिती दिली. यावेळी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे (आरपीआय) शहराध्यक्ष संजय सोनवणे, प्रदेश सचिव बाळासाहेब जानराव, उपमहापौर परशुराम वाडेकर, नगरसेवक नीलेश आल्हाट आदी उपस्थित होते..मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य सरकारकडून पाच लाख रुपये तर महापालिकेकडून एक लाख रुपये मदत जाहीर केली आहे. त्याचप्रमाणे मृतांच्या वारसांना नोकरी मिळावी अशी कुटुंबीयांची मागणी असून त्या दृष्टीने महापालिका आयुक्तांशी चर्चा केल्याचेही आठवले यांनी सांगितले..देशातील महागाई व आर्थिक संकटाबद्दल बोलताना आठवले म्हणाले, ‘‘मध्यपूर्वेतील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जगभरात आर्थिक संकट उभे राहिले असून, सरकारला नाइलाजाने इंधन दरात वाढ करावी लागली आहे. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात महागाई वाढली आहे. मात्र, युद्ध समाप्ती नंतर इंधनाचे दर कमी केले जातील. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाला काही जातींचा पाठिंबा तर काहींचा विरोध आहे. आगामी वर्षात होणाऱ्या जनगणनेच्या आधारे अनुसूचित जातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे.’’.Pune Medical College: दोन तासांचे काम; महिन्याचा दाम, पुण्यातील अटलबिहारी वैद्यकीय महाविद्यालयातील डॉक्टरांचा अनोखा फंडा.‘हातभट्ट्यांचे समूळ उच्चाटन व्हावे’पिंपळे गुरव : ‘फुगेवाडीत विषारी दारूमुळे निष्पाप लोकांचा बळी गेला आहे. ही घटना गंभीर आहे. राज्य सरकारने हातभट्ट्यांचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी ठोस पावले उचलली पाहिजेत,’ अशी भूमिका केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी रविवारी मांडली. मृतांच्या कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर ते बोलत होते. या कुटुंबीयांना जगण्यासाठी आधार मिळावा, त्यांना रोजगार देण्यासाठी महापालिका आयुक्तांशी सविस्तर चर्चा केल्याचे त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले की, या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी अशा अवैध भट्ट्या सुरू असतात; पोलिस कारवाई करतात. मात्र, काही दिवसांतच हातभट्ट्या पुन्हा जोमाने सुरू होतात. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने उच्चस्तरीय समिती नेमून कायमस्वरूपी तोडगा काढावा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.