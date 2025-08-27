पुणे

Pune News : गंभीर आजारावर मात करून अनिकेतची शाळेकडे पुनः वाटचाल; गावकऱ्यांच्या पाठबळाने मिळाले जीवनदान

Disability Awareness : गंभीर आजारावर मात करत अनिकेतने उजवा हात गमावला, पण गावच्या आणि पालकांच्या पाठबळामुळे तो पुन्हा शाळेकडे परतला ही जिद्द प्रेरणादायी ठरते.
Updated on

किरकटवाडी : दूषित पाण्यामुळे आलेल्या गुइलेन-बॅरी सिंड्रोमच्या आजारातून किरकटवाडीतील लहानगा अनिकेत बगाडे मृत्यूच्या दारातून परतला. मात्र, उजवा हात गमवावा लागल्याने तो अपंगत्वाला सामोरा गेला. तरीही पालकांचा त्याग, गावकऱ्यांचे पाठबळ आणि माजी उपसरपंच यांचा हातभार यामुळे तो पुन्हा शाळेकडे वाटचाल करू लागला आहे.

