CA Exam : टेलर व्यावसायिकाचा मुलगा झाला ‘सीए’; प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत मिळवले यश

पुणे - आर्थिक अडचणी, लॉकडाउनमुळे थांबलेले शिक्षण आणि कुटुंबाला हातभार लावत केलेला संघर्ष, अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत छत्रपती संभाजीनगरच्या आदित्य वंजारे याने सनदी लेखापाल (सीए) होण्याचे स्वप्न पूर्ण केले आहे. कठोर परिश्रम, सातत्य आणि जिद्दीच्या जोरावर सीएची परीक्षा उत्तीर्ण होत आदित्यने त्याच्या आई-वडिलांच्या कष्टांना यशाची जोड दिली आहे..आदित्यचे बालपण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात गेले. घरची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बेताची होती. आई दीर्घ तास मेहनत करून कुटुंबाचा सांभाळ करत, तर वडील कधी सुरक्षारक्षकाचे, तर कधी टेलरिंगचे काम करून कुटुंबाच्या प्रगतीस हातभार लावत..आदित्यचे शालेय शिक्षण छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सरस्वती भुवन विद्यालयात झाले, तर बारावीचे शिक्षण त्याने देवगिरी महाविद्यालयातून पूर्ण केले. २०१९ मध्ये बारावी पूर्ण केल्यानंतर त्याने बी. कॉममध्ये प्रवेश घेतला आणि सीए फाउंडेशनची तयारी सुरू केली. त्यानंतर त्याने २०२२ मध्ये सीए इंटरमिजिएटचा पहिला गट, २०२३ मध्ये दुसरा गट आणि अखेर २०२६ मध्ये सीए फायनलची परीक्षा उत्तीर्ण केली..आई-वडिलांच्या कष्टांची जाणीवच मला सतत पुढे जाण्याची प्रेरणा देत राहिली. त्यांनी केलेल्या संघर्षामुळेच कोणत्याही अडचणीसमोर हार न मानता जिद्दीने प्रयत्न करत राहिलो आणि अखेर हे यश मिळवू शकलो.- आदित्य वंजारे, सनदी लेखापाल.