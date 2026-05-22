HSC Success Story: शिक्षणाला वय नाही हे पुन्हा सिद्ध! ५२ व्या वर्षी बारावी उत्तीर्ण होऊन उद्योजकाचा अनोखा प्रवास, पुण्यातील बाप-लेकीचे अनोखे यश..

पुणे: शिक्षणाला वयाची अट नसते, हे विधान पुण्यातील ‘आयर्नमॅन’ उद्योजक व्यंकटेश कशेळीकर यांनी सार्थ ठरवून दाखवले आहे. त्यांनी ५२ व्या वर्षी मुलीसोबत बारावीची परीक्षा देत ते ६१.५० टक्के गुणांनी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. विशेष म्हणजे, आता बारावीनंतर ते विधी शाखेत प्रवेश घेऊन पाच वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमदेखील पूर्ण करणार आहेत. .farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .कशेळीकर यांचा अभियांत्रिकी क्षेत्रातील मोठा व्यवसाय असून, त्यांच्या कंपनीत शंभरहून अधिक कर्मचारी काम करतात. तसेच, त्यांचे प्रीमियम सायकल्सचेही दालन आहे. त्यांनी १९९० मध्ये दहावी झाल्यानंतर मेकॅनिकल इंजिनिअरिंगचा डिप्लोमा पूर्ण केला होता. मात्र, गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांच्या मनात कायद्याचे शिक्षण घेण्याची प्रबळ इच्छा होती. .त्यासाठी टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठात प्रवेश घेण्यासाठी त्यांनी चौकशी केली असता, विधी शाखेत प्रवेश घेण्यासाठी बारावी उत्तीर्ण असणे बंधनकारक असल्याचे त्यांना समजले. मग आपले स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी कशेळीकर यांनी थेट बहिःस्थ विद्यार्थी म्हणून वाणिज्य शाखेतून बारावीची परीक्षा देण्याचा निर्णय घेतला. अनेक वर्षांपासून अभ्यासाचा सराव सुटल्याने ही परीक्षा त्यांच्यासाठी सोपी नव्हती. .मात्र, व्यवसायाच्या व्यापातून वेळ काढत, विमान प्रवासातही त्यांनी अभ्यास केला. या प्रवासात मुलगी मीरा हिनेही त्यांना अभ्यासासाठी मार्गदर्शन केले. या जिद्दीचे फळ म्हणून त्यांनी ६१.५० टक्के मिळवले. विशेष म्हणजे, मीरानेदेखील यंदाच वाणिज्य शाखेतून बारावीची परीक्षा दिली असून, तिनेही ८७ टक्के गुण मिळवले आहेत. बाप-लेकीच्या या अनोख्या यशाचे सध्या सर्वत्र कौतुक होत आहे..Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; “जरा जपून फिरा” म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...‘इच्छाशक्ती प्रबळ हवी’‘‘इच्छाशक्ती प्रबळ असेल आणि तुम्ही मानसिकदृष्ट्या खंबीर असाल, तर कोणत्याही वयात तुम्ही काहीही साध्य करू शकता,’’ अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली. यशस्वी उद्योजकासह कशेळीकर हे एक उत्तम क्रीडापटू असून, जगातील सर्व खंडांमध्ये आयर्नमॅन स्पर्धा पूर्ण करणाऱ्या मोजक्या भारतीयांमध्ये त्यांचा समावेश आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.