HSC Success Story: शिक्षणाला वय नाही हे पुन्हा सिद्ध! ५२ व्या वर्षी बारावी उत्तीर्ण होऊन उद्योजकाचा अनोखा प्रवास, पुण्यातील बाप-लेकीचे अनोखे यश..

Pune entrepreneur passes class 12 at age 52 inspirational story: ५२ व्या वर्षी मुलीसोबत बारावी उत्तीर्ण; उद्योजक व्यंकटेश कशेळीकर यांचा कायद्याच्या शिक्षणासाठी नवा शैक्षणिक प्रवास, बाप-लेकीच्या यशाची सर्वत्र चर्चा
Pune Ironman Entrepreneur Proves Learning Has No Age Limit with Class 12 Success

पुणे: शिक्षणाला वयाची अट नसते, हे विधान पुण्यातील ‘आयर्नमॅन’ उद्योजक व्यंकटेश कशेळीकर यांनी सार्थ ठरवून दाखवले आहे. त्यांनी ५२ व्या वर्षी मुलीसोबत बारावीची परीक्षा देत ते ६१.५० टक्के गुणांनी प्रथम श्रेणीत उत्तीर्ण झाले. विशेष म्हणजे, आता बारावीनंतर ते विधी शाखेत प्रवेश घेऊन पाच वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रमदेखील पूर्ण करणार आहेत.

