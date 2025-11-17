Pune Teachers Agitation : शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांसाठी मोर्चा

पुणे - शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून बंद असलेली पदभरती तत्काळ सुरू करावी, चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांना २४ वर्षांनंतर मिळणाऱ्या लाभानुसार त्यांची वेतन निश्चिती पूर्वीप्रमाणे करावी, माध्यमिक शाळांमध्ये शिक्षक पदासाठी पात्र असणारे शिक्षकेतर कर्मचारी यांना वेतनश्रेणी संरक्षणासह शिक्षक पदावर विनाअट पदोन्नती द्यावी, यांसह अन्य प्रमुख मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळातर्फे शिक्षण आयुक्त कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला..राज्यातील माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे अनेक प्रश्न गेल्या काही वर्षांपासून सरकार दरबारी प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न सरकारने मार्गी लावावेत, या मागणीसाठी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी एकत्रित येत सोमवारी हा मोर्चा काढला. शनिवारवाडा ते शिक्षण आयुक्त कार्यालय या मार्गे हा मोर्चा काढण्यात आला..माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे नवीन सुधारित आश्वासित प्रगती योजनेचा १०:२०:३० वर्षानंतरचा लाभ तत्काळ लागू करावा, माध्यमिक शाळेतील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शिक्षक आमदार यांना मतदान करण्याचा अधिकार देण्यात यावा..तसेच माध्यमिक शाळांमधील वरिष्ठ लिपिक, मुख्य लिपिक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, ग्रंथपाल अतिरिक्त झाल्यास सेवानिवृत्त होईपर्यंत वेतनास आणि वेतनश्रेणीचे संरक्षण मिळावे, अशा प्रमुख मागण्या महामंडळातर्फे करण्यात आल्या आहेत. महामंडळाच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह यांची भेट घेतली आणि त्यांना शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे निवेदन दिले.शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन राज्य सरकारपर्यंत पोचविण्यात येईल, असे आश्वासन शिक्षण आयुक्तांनी दिले,’ अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाचे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिली..‘राज्यातील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकडे राज्य सरकारने आतापर्यंत दुर्लक्ष केले आहे. त्यामुळे येत्या पाच डिसेंबरला शाळा बंद ठेवून सर्व जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा काढणार आहेत.हा मोर्चा राज्य सरकारने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने काढलेला इशारा मोर्चा आहे. राज्य सरकारने येत्या महिन्याभरात शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न न सोडविल्यास, जानेवारीत मुंबईत तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल,’ असा इशारा महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शाळा शिक्षकेतर संघटनांच्या महामंडळाचे सहकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी दिला..शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या -- शाळांमध्ये चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती कंत्राटी पद्धतीने न करता पूर्वीप्रमाणे नियमित वेतनश्रेणीत करावी.- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातील त्रुटी तत्काळ दूर कराव्यात.- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अर्जित रजा साठवण्याची मर्यादा काढून टाकावी.- सर्व पदवीधर ग्रंथपालांना पदवीधर वेतनश्रेणी लागू करावी.- विनाअनुदानित तुकडीवरील विद्यार्थी संख्या शिक्षकेतर पदे मंजूर करताना ग्राह्य धरावी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.