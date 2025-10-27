Pune News : पूर्ण व्यवहार रद्द होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहणार; आचार्य गुप्तीनंदीजी महाराज यांचा इशारा

पुणे - सेठ हिराचंद नेमचंद जैन दिगंबर बोर्डिंगच्या जागा विकण्यात मुख्य दोषी हे विश्वस्त आहेत. त्यांनी यात भ्रष्टाचार केला आहे. गोखले बिल्डरने खरेदी खत रद्द करण्यात आल्याचे सांगितले आहेत. पण अजून ट्रस्टने याबाबत काही स्पष्ट केले नाही. जो पर्यंत हा व्यवहार पूर्ण रद्द होत नाही, तो पर्यंत आमचा लढा थांबणार नाही, आमचा मोर्चा निघणारच आहे, असे जैन मुनी आचार्य गुरुदेव गुप्तीनंदीजी महाराज यांनी स्पष्ट केले..मॉडेल कॉलनी येथील जैन बोर्डिंगमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आचार्य गुरूदेव गुप्तीनंदीजी महाराज बोलत होते.महाराज म्हणाले, ‘बोर्डिंगची जमीन खरेदी करून इथले मंदिर गहाण ठेवले होते. हा पाप समोर केल्याचे गोखले बिल्डर यांना समजल्यानंतर त्यांचे मित्र केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ हे आम्हाला भेटायला आले होते. ही जागा गरीब विद्यार्थी, जैन बांधवांची आहे त्यामुळे आम्ही तुमच्या सोबत आहोत हे आम्हाला त्यांनी सांगितले..मोहोळ यांनी त्यांच्या मित्राला सांगून धर्माची भावना लक्षात घेऊन गोखले यांना हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी इमेल करायला लावला. याचे आम्ही स्वागत करतो. मोहोळ आणि गोखले बिल्डर यां दोघांवर आम्ही नाराज नाही. पण यामध्ये या संस्थेचे विश्वस्त महादोषी आहेत, त्यांच्यामुळे आम्ही अडचणीत आहोत.हा व्यवहार पूर्णपणे रद्द करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुन्हा सुरू होत नाही तो पर्यंत ही लाढाई सुरुच राहील. आमचा मोर्चा खूप जोरदारपण निघणार आहे, आमचा लढा कोणत्याही पक्षाच्या विरोधात सुरू आहे..या आंदोलनाचा कोणीही नायक नाही, याचा मुख्य नायक भगवान महावीर आहेत. धर्मादाय आयुक्तांकडे व्यवहार रद्द करण्याचा निर्णय झाल नाही तर २९ ऑक्टोबर रोजी देशभरात आंदोलन केले जाईल. जर आमच्या बाजूने निर्णय आला तर आम्ही जल्लोष करू, आठ दिवसांचे अधिष्ठान केले जाईल. पण विरोधात गेले तर एक नोव्हेंबरला मी आंदोलन करेन. तसेच काही जण विश्वस्तांच्या घरासमोर आंदोलन करतील..आता बिल्डरकडून व्यवहार रद्द झाला आहे. पण धर्मादाय आयुक्तांकडे हा विषय गेला आहे. याठिकाणी मंदिर आहे हे त्यांना आता कळाले आहे त्यामुळे हा व्यवहार लगेच रद्द करू शकतात. १७ ऑक्टोबरला काढलेल्या मार्चापूर्वीच आम्ही पालकमंत्री अजित पवार यांच्याकडे आमची भूमिका मांडली होती.पण ते पालकमंत्री असूनही त्यांनी या घटनेबाबत एक शब्दही बोलले नाहीत. हा जैन समाजासोबत पक्षपात आणि अन्याय करत आहे. त्यांनी येऊन समाजासोबत उभं राहणं आवश्यक आहे, अशा शब्दात आचार्ज गुप्तीनंदीजी महाराज यांनी नाराजी व्यक्त केली..मोहोळ गोखलेंच्या मैत्रीचे कौतुकअचार्ज गुप्तीनंदीजी महाराज यांनी माध्यमांशी बोलताना मोहोळ आणि गोखले यांच्या मैत्रीचे कौतुक केले. हा व्यवहार रद्द होणे हा आमचा मोठा विजय आहे. यामध्ये राज्यमंत्री मोहोळ आणि बिल्डर गोखले यांनी मैत्री काय असते हे दाखवून दिले. आमच्यासाठी त्यांनी कोट्यावधी रुपयांचा व्यवहार रद्द केला. त्यांनी मैत्रीची नवीन परिभाषा तयार केली आहे. अशी मैत्री सर्वांची असली पाहिजे, असे महाराज यांनी नमूद केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.