Baramati Agriculture AI Award:बारामतीच्या ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टला ‘फाइंडॅबिलिटी सायन्सेस ग्लोबल एआय अवॉर्ड इंडिया २०२६’; बोस्टनमध्ये ३० एप्रिलला सन्मान

पुणे : कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा प्रभावी अवलंब केल्याबद्दल बारामती येथील ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टची (एडीटी) यंदाच्या 'फाइंडॅबिलिटी सायन्सेस ग्लोबल एआय अवॉर्ड इंडिया २०२६' साठी निवड करण्यात आली आहे. 'फाइंडॅबिलिटी सायन्सेस'च्या संचालक मंडळाकडून नुकतीच याची घोषणा करण्यात आली..तंत्रज्ञान केवळ उद्योग व्यवसायापुरते मार्यादित न ठेवता त्याचे सामाजिकीकरण करत 'एडीटी'ने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी संधी निर्माण केली आहे. एआयच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांसाठी एक क्रांती निर्माण होवू शकते याची नोंद घेत निरीक्षक मंडळाने या पुरस्कारासाठी एकमताने 'एडीटी'ची निवड केली. कृषी क्षेत्रात 'एआय'चा प्रसार आणि नवकल्पना राबविण्यात ट्रस्टने दाखवलेले नेतृत्व या सन्मानामागील प्रमुख कारण असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे..पुरस्कार वितरण सोहळा ३० एप्रिलला अमेरिकेतील बोस्टन येथे आयोजित 'इनोव्हिजन २०२६' या वार्षिक परिषदेत होणार आहे. हा कार्यक्रम 'आयबीएम वॉटसन रिसर्च सेंटर' येथे होणार असून, मॅसॅच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (एमआयटी) संस्थेतील विविध उपक्रमांमध्ये सहभागाची संधी या निमित्ताने मिळणार आहे. 'एडीटी'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश नलावडे हा सन्मान स्वीकारणार आहेत. कार्यक्रमात ते जागतिक एआय तज्ज्ञांसोबत संवाद साधतील. या सहभागामुळे 'एडीटी'ला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ज्ञानाची देवाण-घेवाण आणि अनुभव मिळण्याची संधी मिळणार असल्याचे आयोजकांनी सांगितले..यांना यापूर्वी गौरविले ःयापूर्वी या पुरस्काराने 'हिंदुस्तान टाइम्स', 'अवीवा', 'एसबीआय लाइफ इन्शुरन्स', 'सुमितोमो कॉर्पोरेशन', 'डायकिन इंडस्ट्रीज' आणि 'बोर्न्स' यांसारख्या नामांकित संस्थांचा गौरविण्यात आले आहे..ट्रस्टने विकसित केलेल्या तंत्रज्ञानाचा फायदा हा समाजाला होणार आहे. यातून देशातील सर्व शेतकऱ्यांसाठी क्रांतीकारक बदल होणार आहेत. ही बाबी विचारातून घेऊन ट्रस्टची पुरस्कारासाठी निवड करण्यात आली आहे. 'मायक्रोसॉफ्ट'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्त्या नंडेला यांनी यापूर्वी या कामाची नोंद घेतली होती. आता पुन्हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या तंत्रज्ञानाची दखल घेतली गेली आहे. हा पुरस्कार जाहीर झाल्याबद्दल आम्हाला मोठा आनंद होत आहे.प्रतापराव पवार, विश्वस्त, ऍग्रिकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट.