Ahilyadevi Holkar Loan Waiver : बोटांचे ठसे उमटत नाहीत? चिंता नको! कर्जमाफीच्या आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रशासनाने दिला 'हा' महत्त्वाचा पर्याय, जाणून घ्या प्रक्रिया

पुणे : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या यादीत (Pune farmer loan waiver) नाव असलेल्या शेतकऱ्यांनी ‘आपले सरकार सेवा केंद्रा’वर जाऊन आधार प्रमाणीकरण करून घ्यावे, असे आवाहन पुणे ग्रामीण सहकारी संस्थेचे जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांनी केले. या योजनेसाठी आधार प्रमाणीकरणाची सुलभ कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे..शेतकऱ्यांनी केंद्र चालकाकडे आधार क्रमांक किंवा कर्जमुक्ती यादीतील आपल्या नावासमोरचा विशिष्ट क्रमांक सादर करावा. केंद्र चालकाने या क्रमांकाद्वारे शेतकऱ्यांची ‘ॲग्रीस्टॅक’ नोंदणी पोर्टलवरून तपासावी. नोंदणी झाली नसल्यास ती तातडीने पूर्ण करावी. त्यानंतर कर्ज खात्याचा तपशील प्राप्त करून संगणक पटलावर दिसणारी माहिती, कर्ज खाते क्रमांक आणि थकीत रकमेची खात्री करून घ्यावी. माहिती योग्य असल्यास बायोमेट्रिक पद्धतीने प्रमाणीकरण करून प्रणालीवरून मिळणारी पावती शेतकऱ्यांनी घ्यावी..Nashik Farmer Loan Waiver : शेतकऱ्यांसाठी मोठी बातमी! कर्जमुक्तीची दुसरी यादी जाहीर; नाशिकमधील 68 हजारांहून अधिक शेतकरी पात्र, आधार-ॲग्रीस्टॅकची प्रक्रिया सुरू.तसेच आधार क्रमांक किंवा कर्ज रकमेबाबत असहमती असल्यासही शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता प्रक्रिया पूर्ण करावी. आधार क्रमांक चुकीचा असल्यास मूळ आधारकार्ड तपासून बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करावे आणि तक्रार नोंदवावी. कर्ज रकमेबाबत तक्रार असल्यासही प्रथम प्रमाणीकरण करून असहमतीची नोंद करावी. या तक्रारी जिल्हास्तरीय समितीकडे पाठवल्या जातील आणि शेतकऱ्यांना तक्रार पावती दिली जाईल, असे जगताप यांनी स्पष्ट केले..Farmer Loan Waiver 2026 : जळगाव जिल्ह्यातील 53,893 शेतकरी कर्जमुक्तीसाठी पात्र! यादी जाहीर; पाहा कुठे पाहायला मिळणार नाव.ज्या शेतकऱ्यांच्या बोटांचे ठसे उमटत नसल्याने प्रमाणीकरण होत नाही, अशा वेळी इतर बोटांचे ठसे वापरून प्रयत्न करावा. तरीही अडचण आल्यास ‘अनेबल टू ऑथेंटिकेट’ (Unable To Authenticate) हा पर्याय निवडून केंद्र चालकाने स्वतःच्या बोटांद्वारे प्रमाणीकरण करावे. अशा प्रकरणांची तक्रार तहसीलदार यांच्याकडे दाखल करता येईल. शेतकऱ्यांनी या प्रक्रियेत सहकार्य करून लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.