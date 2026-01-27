पुणे

अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात; दोन तरुण जागीच ठार, दोन जखमी, चालकाचा डोळा लागला अन् तेवढ्यात कार...

Ahilyanagar–Kalyan Highway Accident : पहाटे तीनच्या सुमारास स्विफ्ट कार पलटी होऊन हा भीषण अपघात झाला. यात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. पुढील तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
Ahilyanagar–Kalyan Accident

Ahilyanagar–Kalyan Highway Accident

Shubham Banubakode
पराग जगताप, ओतूर

ओतूर (ता. जुन्नर) : ओतूर गावच्या हद्दीतील अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील कोळमाथा परिसरात मंगळवारी (ता. २७) पहाटे तीनच्या सुमारास स्विफ्ट कार पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

