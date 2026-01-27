अहिल्यानगर-कल्याण महामार्गावर भीषण अपघात; दोन तरुण जागीच ठार, दोन जखमी, चालकाचा डोळा लागला अन् तेवढ्यात कार...

पराग जगताप, ओतूर ओतूर (ता. जुन्नर) : ओतूर गावच्या हद्दीतील अहिल्यानगर–कल्याण महामार्गावरील कोळमाथा परिसरात मंगळवारी (ता. २७) पहाटे तीनच्या सुमारास स्विफ्ट कार पलटी होऊन झालेल्या भीषण अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..या अपघातात वरद एकनाथ तांबे (रा. ओतूर, ता. जुन्नर) आणि करण पवळे (रा. पिरंगुट, जि. पुणे) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर अभिनव गणेश वाकचौरे (रा. ओतूर) आणि ओंकार गोरक्ष शिंदे (रा. साकूर मांडवे, ता. संगमनेर, जि. अहिल्यानगर) हे दोघे गंभीर जखमी झाले असून त्यांना उपचारासाठी खाजगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे..Uruli Kanchan Accident : उरुळी कांचनला स्कॉर्पिओ गाडीवरील नियंत्रण सुटून झालेल्या अपघातात एकाचा मृत्यू, तीन जण जखमी.मिळालेल्या माहितीनुसार, आळेफाट्याकडून ओतूरच्या दिशेने येणाऱ्या स्विफ्ट कारचे नंदलाल लॉन्ससमोर चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि कार रस्त्याच्या कडेला पलटी झाली. या अपघातात दोन तरुणांचा जागीच मृत्यू झाला. हा अपघात चालकाला झोप आल्यामुळे झाल्याचा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत असून, पुढील तपास ओतूर पोलिसांकडून सुरू आहे, अशी माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल. जी. थाटे यांनी दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.