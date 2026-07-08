पुणे

Manchar Rain Update : आहुपेत ४०७ मिमी, भीमाशंकरमध्ये २९७ मिमी पाऊस; डिंभे धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात मोठी वाढ

आंबेगाव तालुक्यात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे.
Dimbhe Dam

Dimbhe Dam

sakal

डी. के. वळसे पाटील
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मंचर - आंबेगाव तालुक्यात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवार (ता. ७) ते बुधवार (ता. ८) सकाळी ८ वाजेपर्यंत आहुपे येथे सर्वाधिक ४०७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, यंदाच्या हंगामातील एकूण पाऊस १ हजार ६९७ मिलिमीटर झाला आहे. तर भीमाशंकर येथे २४ तासांत २९७ मिलिमीटर आणि आजअखेर १ हजार ८४८ मिलिमीटर पावसाची विक्रमी नोंद झाली आहे.

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