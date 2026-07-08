Manchar Rain Update : आहुपेत ४०७ मिमी, भीमाशंकरमध्ये २९७ मिमी पाऊस; डिंभे धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात मोठी वाढ

मंचर - आंबेगाव तालुक्यात गेल्या २४ तासांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले असून अनेक भागांत पूरस्थिती निर्माण झाली आहे. मंगळवार (ता. ७) ते बुधवार (ता. ८) सकाळी ८ वाजेपर्यंत आहुपे येथे सर्वाधिक ४०७ मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून, यंदाच्या हंगामातील एकूण पाऊस १ हजार ६९७ मिलिमीटर झाला आहे. तर भीमाशंकर येथे २४ तासांत २९७ मिलिमीटर आणि आजअखेर १ हजार ८४८ मिलिमीटर पावसाची विक्रमी नोंद झाली आहे..सततच्या जोरदार पावसामुळे हुतात्मा बाबू गेनू (डिंभे) धरणातील पाणीसाठ्यात अवघ्या एका दिवसात मोठी वाढ झाली आहे. मंगळवारी (ता. ७) सायंकाळी ४ वाजता धरणात २६.११ टक्के पाणीसाठा होता. तो बुधवारी (ता. ८) सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत ४४.१५ टक्क्यांवर पोहोचला असून धरणाची पाणीपातळी सातत्याने वाढत असल्याची माहिती राज्याचे माजी गृहमंत्री तथा आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी दिली..तालुक्यात ढगफुटीसदृश परिस्थिती निर्माण झाल्याने वळसे पाटील यांनी मुंबईहून तातडीने मंचर येथे येऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. त्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीस प्रांताधिकारी अर्चना तांबे, कुकडी प्रकल्प डिंभे धरण उपभियांता दत्ता कोकणे, घोडेगाव एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाचे सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी संदीप पाटील, नायब तहसीलदार सचिन मुंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते..बैठकीत वळसे पाटील यांनी घोडनदी,मीना नदी व वेळ नदी काठावरील शेतजमीन, घरे, पिके, जनावरे, विहिरी तसेच अन्य मालमत्तेच्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले. प्रांताधिकारी अर्चना तांबे यांनी तालुक्यातील प्रत्येक गावात नुकसानीची पाहणी व पंचनाम्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.पुण्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सतीश राउत यांनीही मंचर प्राथमिक शाळेत स्थलांतरीत झालेल्या कुटुंबांशी सवांद साधून व्यवस्थेची पाहणी केली.नुकसानीचा अहवाल तातडीने जिल्हाधिकारी, जितेंद्र डूडी पुणे यांच्याकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सांगितले..बुधवारी सकाळी आठ वाजेपर्यंत झालेला एकूण पाऊस व आज अखेर झालेला एकूण पाऊस मिलिमीटर मध्ये अनुक्रमे -आसाणे ३०४ - १०३२भीमाशंकर २९७ - १८४८डिंभे २०० - ५८३ आंबेगाव १९३ - ५९४ राजापूर १४६ - ७९२ घोडेगाव १२५ - ५३०मंचर १०९ - ३९२कळंब १०० - ४३० निरगुडसर ५४ - २३० पारगाव तर्फे अवसरी बुद्रुक ५३ - ३०७.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.