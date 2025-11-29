पुणे

Prataprao Pawar Interview: शेतीत AI क्रांती! कमी खर्चात ३००% पर्यंत उत्पादन देणाऱ्या माॅडेलबद्दल उलगडा करणारी मुलाखत

Prataprao Pawar explains how Baramati’s AI-based farming model boosts crop productivity and reduces cultivation costs, marking a major breakthrough in Indian agriculture

अनिल जाधव
देशातील शेती कमी उत्पादकता आणि जास्त उत्पादन खर्चाच्या चक्रात अडकली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती तोट्याची ठरत आहे. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून आत्महत्याही वाढत आहेत. शेतीला फायदेशीर करून शेतकऱ्यांना या अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्याची आवश्यक आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने काटेकोर शेती काळाजी गरज बनली आहे. एआय माॅडेलमुळे हे शक्य होत आहे. एआय क्रांतीचा सर्वाधिक फायदा भारताच्या शेतीक्षेत्राला होऊ शकतो, हे अॅग्रीकल्चर डव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती यांच्या एआय माॅडेलने सिध्द केले आहे.

