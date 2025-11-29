Prataprao Pawar Interview: शेतीत AI क्रांती! कमी खर्चात ३००% पर्यंत उत्पादन देणाऱ्या माॅडेलबद्दल उलगडा करणारी मुलाखत

देशातील शेती कमी उत्पादकता आणि जास्त उत्पादन खर्चाच्या चक्रात अडकली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना शेती तोट्याची ठरत आहे. शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा वाढून आत्महत्याही वाढत आहेत. शेतीला फायदेशीर करून शेतकऱ्यांना या अरिष्टातून बाहेर काढण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी करून उत्पादकता वाढविण्याची आवश्यक आहे. त्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या साह्याने काटेकोर शेती काळाजी गरज बनली आहे. एआय माॅडेलमुळे हे शक्य होत आहे. एआय क्रांतीचा सर्वाधिक फायदा भारताच्या शेतीक्षेत्राला होऊ शकतो, हे अॅग्रीकल्चर डव्हलपमेंट ट्रस्ट बारामती यांच्या एआय माॅडेलने सिध्द केले आहे. .Prataprao Pawar: कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा नवा अध्याय; प्रतापराव पवार, ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात ‘एआय-एमएल-आयओटी’ सामंजस्य करार.एआय माॅडेलने उसाची उत्पादकता किमान ४० टक्के आणि जास्तीत जास्त ३०० टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे. तर उत्पादन खर्चही ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. एआयच्या या माॅडलचा देशभरात वापर झाल्यास ऊस उत्पादकतेत भारत जगातील सर्वच देशांना मागे टाकेल. केवळ उसातच नाही तर हे एआय माॅडेल कापूस, सोयाबीन, मका, तूर, कांदा, डाळिंब, द्राक्ष आणि भाजीपाला पिकातही ही क्रांती घडवणार आहे..Premium|Microsoft AI Diffusion Report: जगभरात AI कोणत्या देशात अधिक वापरलं जातंय आणि त्याचे परिणाम काय?.शेतीत क्रांती घडवणाऱ्या या एआय माॅडेलविषयी सर्व माहिती तुम्हाला अॅग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त आणि सकाळ माध्यम समुहाचे अध्यक्ष प्रतापराव पवार यांच्या मुलाखतीमधून मिळेल. श्री. प्रतापराव पवार यांच्या संकल्पनेतून आणि दुरदृष्टीतून हे एआय माॅडेल उभे राहीले आहे. एआयच्या शेतीचा उलगडा करणारी ही मुलाखत रविवारी (ता.३०) दुपारी २ वाजता साम टीव्हीवर प्रसारित केली जाणार आहे..Premium|Study Room : भारतातील कृषीविकास - मागील दशकातील यश, आव्हाने आणि भविष्याची दिशा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.