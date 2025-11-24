Prataprao Pawar: कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा नवा अध्याय; प्रतापराव पवार, ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात ‘एआय-एमएल-आयओटी’ सामंजस्य करार

नागपूर : गेल्या सोळा वर्षांपासून विदर्भात कृषी क्षेत्रात बदल घडविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येत असलेल्या ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात रविवारी ऐतिहासिक दिवस ठरला. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (एआय-एमएल-आयओटी) या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन, नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉईल सर्व्हे ॲण्ड लॅण्ड यूज प्लॅनिंग (एनबीएसएसएलयूपी) आणि बारामती ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांच्यात एआय आधारित कृषी मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला..यामुळे विदर्भात पुढील एक दोन वर्षात ऊस, संत्री, तूर या पिकांत निश्चितपणे क्रांती घडेल, असा विश्वास ‘सकाळ’ माध्यम समूहाचे अध्यक्ष आणि बारामती ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे विश्वस्त पद्मश्री प्रतापराव पवार यांनी व्यक्त केला. यावेळी केंद्रीय मंत्री आणि ॲग्रोव्हिजनचे मुख्य प्रवर्तक नितीन गडकरी, पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. शरद गडाख, एनबीएसएसएलयूपीचे संचालक डॉ. नितीन पाटील, प्रधान संशोधक डॉ. एच. बिस्वास, बारामती ट्रस्टचे डॉ. विवेक भोईटे, ॲग्रोव्हिजनचे सचिव रवी बोरटकर आणि सल्लागार डॉ. सी. डी. मायी उपस्थित होते..मनपसंद परंपरा.हा करार एनबीएसएसएलयूपीचे संचालक डॉ. नितीन पाटील यांच्या मार्गदर्शनात झाला. कराराद्वारे सुरुवातीला तूर, ऊस आणि संत्री या तीन पिकांसाठी महत्त्वाचे ‘डोमेन नॉलेज’ सिद्ध करण्यात येणार असून, त्यानंतर उत्पादनवाढीसाठी संयुक्तरीत्या तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल. हे मॉडेल यशस्वी ठरल्यास पुढे इतर पिकांनाही यात समाविष्ट केले जाणार आहे..बारामती येथील शेतीत होणाऱ्या प्रयोगाची दखल ‘बिल गेट्स फाउंडेशन’ने घेतली. या संस्थेचे डॉ. स्टुअर्ट कोलिस, मायक्रोसॉफ्टचे मॅनेजिंग डायरेक्टर डॉ. रणवीर चंद्रा यांनी शेतीचे अध्ययन केले. शेतीत तंत्रज्ञान रुजविण्यासाठी ७१ शास्त्रज्ञांनी गावकऱ्यांसोबत काम केले. यासाठी मायक्रोसॉफ्टने २५० कोटी खर्च केले आणि शेतकऱ्यांसाठी तंत्रज्ञान विकसित केले. यात गुंठेवारी शेतकऱ्यांपासून तर मोठे शेतकरी असे सर्वांना उपयोगी पडणारे तंत्रज्ञान विकसित केले..सोबतच जागतिक स्तरावर एआयचा वापर करणाऱ्या संस्थांची यात मदत घेतली. आम्हाला याचे श्रेय नको. आमच्याकडे जे आहे त्याचा शेतकऱ्यांसाठी वापर झाला पाहिजे. इतर संस्थांकडे जे चांगले आहे त्याचा शेतीच्या उन्नतीसाठी उपयोग व्हावा यासाठी दरवाजे उघडे करून द्या, अशी विनंती प्रतापराव पवार यांनी नितीन गडकरी यांना केली. या तंत्रज्ञानामुळे १६ महिन्यांचे उसाचे पीक १२ महिन्यांत घेता येते. दोन वर्षात तीन पिके शक्य आहेत. त्याचा वापर आता कसा करायचा हे आता शेतकऱ्याने ठरवायचे आहे, असेही पवार म्हणाले..नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉईल सर्व्हे ॲण्ड लॅण्ड युज प्लॅनिंग (एनबीएसएसएयूपी), राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण आणि जमिनीच्या वापराचे नियोजन ब्यूरो हे आज ॲग्रीकल्चर डेव्हलपमेंट ट्रस्ट आणि ॲग्रोव्हिजन यांच्याशी कराराच्या माध्यमातून जोडले आहेत. याचा मुख्य उद्देश एआय तंत्रज्ञानाचा इतर पिकांसाठी फायदा करून घेणे हा आहे. यात प्रामुख्याने माती परीक्षण, हवामान अंदाज आणि कृषी विद्यापीठांच्या शिफारशी यावर आधारित अल्गोरिदम तयार होणार असून कीड रोग, पाणी व पाऊस आदींची माहिती शेतकऱ्यांना त्यांच्या मोबाईलवर मिळणार आहे..‘एआय’चे यशस्वी प्रयोग विदर्भातही राबविणारमायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्स्फोर्ड विद्यापीठाच्या सहकार्यातून पाच वर्षांपूर्वी ‘एआय इन ॲग्रीकल्चर’ला सुरुवात झाली. भारतात पहिल्यांदा तर जगात दुसऱ्या प्रयोगाची मुहूर्तमेढ कृषी विज्ञानकेंद्र बारामती येथे झाली. शरद पवार यांची दूरदृष्टी तथा आप्पासाहेब पवार आणि राजेंद्र पवार यांनी दिलेले मौलिक योगदान, तसेच आमच्या संस्थेच्या सर्व सहकाऱ्यांच्या परिश्रमामुळे आम्हाला या क्षेत्रात यश मिळविणे शक्य झाले. त्यामुळेच मायक्रोसॉफ्ट आणि ऑक्स्फोर्ड विद्यापीठ आम्ही केलेल्या प्रयोगांकडे आकर्षित झाले, अशी माहिती प्रतापराव पवार यांनी दिली. .प्राथमिक स्तरावर ऊस उत्पादक एक हजार शेतकऱ्यांच्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला. यात सरासरी ४२ टन होणारी उत्पादकता १०० टनांच्या पुढे पोहोचली. हेच तंत्रज्ञान वापरून विदर्भात कापूस, सोयाबीन, संत्री, मोसंबी आणि इतर पिकांच्या उत्पादनात पुढे कसे जाता येईल याबाबत प्रयोग केला जाणार आहे. बारामतीच्या शेतीत झालेले एआयचे यशस्वी प्रयोग विदर्भाच्या मातीत ॲग्रोव्हिजनच्या माध्यमातून होणार आहेत. एआयचा वापर, अल्गोरिदम आणि ज्यांच्याकडे डोमेन नॉलेज आहे अशा संस्थांना सोबत घेऊन विदर्भातील लहान, मध्यम आणि मोठ्या शेतकऱ्यांसाठी एआय तंत्रज्ञान विकसित करण्यात येईल, असेही प्रतापराव पवार म्हणाले..तीन पिढ्यांचे फलितशेतीत रासायनिक खते, औषधांच्या अतिरेकी वापरामुळे आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे प्रामुख्याने कर्करोग वाढतो आहे. एआय तंत्रज्ञानामुळे खते आणि पाण्याच्या वापरात किमान ४० टक्क्यांची बचत होते. शिवाय उत्पादन ३० टक्क्यांपर्यंत वाढते. याने जमिनीची सुपीकता टिकवून राहण्यासही मदत होते. शिवाय खतांमधील भेसळही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ओळखता येते. प्रायोगिक तत्त्वावर १ हजार शेतकऱ्यांच्या शेतातील प्रयोगानंतर हे तंत्रज्ञान विकसित करण्यात आले. तीन पिढ्यांच्या प्रयत्नातून हे यश साध्य झाले आहे, असे सांगून काही अडचण आल्यास थेट बारामतीत कधीही संपर्क साधा, असे आवाहन प्रतापराव पवार यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना केले. एआय तंत्रज्ञानाची माहिती हवी असेल तर नोंदणी केल्यास निःशुल्क माहिती दिली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले..दिलीप वळसे पाटील जाहिरात लेख.विदर्भात हजार शेतकऱ्यांची निवड ः गडकरीॲग्रोव्हिजन हा नॉन प्रोफिटेबल ट्रस्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी याची स्थापना झाली. मागील सोळा वर्षांपासून सुरू असलेल्या कामामुळे शेतकऱ्यांचा विदर्भात हजार शेतकऱ्यांची निवड ः गडकरीॲग्रोव्हिजन हा नॉन प्रोफिटेबल ट्रस्ट आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी याची स्थापना झाली. मागील सोळा वर्षांपासून सुरू असलेल्या कामामुळे शेतकऱ्यांचा विश्वास वाढल्याने थोडी भीतीही वाटते. कारण जबाबदारी वाढली आहे. जे तंत्रज्ञान विदर्भातील शेतकऱ्यांना देण्यात येणार आहे त्याचा उपयोग करणारा मी पहिला शेतकरी राहील. या तंत्रज्ञानामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन वाढेल, असा हा विश्वास आहे. सुरुवातीला एक हजार शेतकऱ्यांची यासाठी निवड करण्यात येणार आहे. यात तूर, संत्री आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा समावेश असेल. त्यासाठी प्रयोगशाळा आणि प्रशिक्षण केंद्र उभारण्यात येणार आहे, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिली.. 