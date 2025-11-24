नागपूर

Prataprao Pawar: कृषी क्षेत्रात ‘एआय’चा नवा अध्याय; प्रतापराव पवार, ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात ‘एआय-एमएल-आयओटी’ सामंजस्य करार

Historic AI ML IoT Agreement at AgroVision Expo: विदर्भात ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात एआय-एमएल-आयओटी करार; तूर, ऊस, संत्री पिकांमध्ये क्रांतीची अपेक्षा. शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञानावर आधारित मार्गदर्शन उपलब्ध होणार.
Prataprao Pawar

Prataprao Pawar

सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर : गेल्या सोळा वर्षांपासून विदर्भात कृषी क्षेत्रात बदल घडविण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात येत असलेल्या ॲग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनात रविवारी ऐतिहासिक दिवस ठरला. कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (एआय-एमएल-आयओटी) या तंत्रज्ञानाच्या वापरावर ॲग्रोव्हिजन फाउंडेशन, नॅशनल ब्यूरो ऑफ सॉईल सर्व्हे ॲण्ड लॅण्ड यूज प्लॅनिंग (एनबीएसएसएलयूपी) आणि बारामती ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्ट यांच्यात एआय आधारित कृषी मार्गदर्शन शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला.

