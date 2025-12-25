पुणे

AI in Healthcare: ‘एआय’मुळे वैद्यकीय उपचार झाले वेगवान; प्रिस्क्रिप्शन एका मिनिटात, रुग्‍णांच्‍या उपचारांचे संदर्भ शोधण्यासाठी वापर

Adoption of AI in Pune Hospitals: पुण्यातील ९०% डॉक्टर आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून आजारांचे निदान, प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय प्रतिमा विश्लेषण करतात. ‘एआय’मुळे उपचार अधिक जलद, अचूक आणि सुलभ झाले आहेत.
AI in Healthcare

AI in Healthcare

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

ज्ञानेश्‍वर भोंडे

पुणे : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर (एआय) आता सर्वच क्षेत्रात होत आहे. मग, त्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्र तरी कशाला मागे राहील. गेल्‍या दोन वर्षांत पुण्‍यातील ९० टक्‍के डॉक्‍टरांकडून या अत्‍याधुनिक प्रणालींचा वापर होत आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
Patient
artificial intelligence
health
Healthcare

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com