ज्ञानेश्वर भोंडेपुणे : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर (एआय) आता सर्वच क्षेत्रात होत आहे. मग, त्यामध्ये वैद्यकीय क्षेत्र तरी कशाला मागे राहील. गेल्या दोन वर्षांत पुण्यातील ९० टक्के डॉक्टरांकडून या अत्याधुनिक प्रणालींचा वापर होत आहे..गंभीर रुग्णांच्या उपचारांचे संदर्भ शोधणे, आजारांचे निदान व ओळख, वैद्यकीय प्रतिमांचे विश्लेषण, औषध संशोधन, शोधनिबंध तयार करणे इतकेच नव्हे तर प्रिस्क्रिप्शन लिहिण्यासाठीही 'एआय'चा वापर होत आहे..गणेशोत्सवात CPR प्रशिक्षणाची जोड; पुण्यातील गृहनिर्माण सोसायटीचा अनोखा उपक्रम, तब्बल 400 हून अधिक रहिवाशांचा सहभाग.शहरांतील मोठ्या रुग्णालयांत आता रुग्णांच्या नोंदीपासून त्यांचे प्रिस्क्रिप्शनही डिजिटल स्वरूपात होते. त्यासाठी खास सॉफ्टवेअर वापरले जाते. एखाद्या रुग्णाची माहिती जसे आजार, वय, वजन याची नोंद केली की त्या आजारावर कोणत्या गोळ्या उपयुक्त आहेत, त्या तयार करणाऱ्या किती कंपन्या आहेत, रुग्णाचे वजन किती आहे त्यानुसार डोस किती द्यायचे ही माहिती डॉक्टरांना 'एआय'च्या माध्यमातून सॉफ्टवेअरमध्ये उपलब्ध होते. याने त्यांना संपूर्ण माहिती पुन्हा लिहिण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे प्रिस्क्रिप्शन अवघ्या एका मिनिटात तयार होते, अशी माहिती अतिदक्षता विभागतज्ज्ञ डॉ. भूषण किन्होळकर यांनी दिली..'एआय'चा सर्वाधिक वापर होतो तो रेडिओलॉजी (क्ष-किरण), अतिदक्षता विभाग, वैद्यकशास्त्र व औषधशास्त्र या शाखांमध्ये. शस्त्रक्रियेत मात्र मर्यादित वापर होतो. 'एक्स रे'च्या प्रतिमा टाकल्या की ते अधिक स्पष्ट मत ते देऊ शकते तसेच रुग्णाचा अहवालही योग्य शब्दांत लिहू शकते. त्यामुळे डॉक्टरांना उपचारांबाबत झटपट निर्णय घेण्यास मदत होते. दुर्गम भागातील डॉक्टरांनाही याचा उपयोग होत आहे..वैद्यकीय क्षेत्रात 'एआय'चे फायदे कर्करोग, मधुमेह, हृदयविकार, मेंदूचे विकार यांचे लवकर निदान एक्स-रे, सीटी स्कॅन, एमआरआय, मॅमोग्राफी यांचे अचूक विश्लेषण लवकर निदानामुळे उपचार अधिक प्रभावी होतात नवीन औषधांचा शोध जलद होतो संशोधनाचा खर्च व वेळ कमी होतो ग्रामीण भागातील रुग्णांसाठी अतिशय उपयुक्त.काही वर्षांपूर्वी गुंतागुंतीचा रुग्ण आला की आम्हाला पुस्तकांमध्ये त्याचे संदर्भ शोधायला अनेक तास लागायचे. मात्र, 'एआय' आल्यापासून आम्हाला अशा रुग्णांची माहिती किंवा आजाराबाबतचे जगभरातील शोधनिबंध व इतर माहिती अवघ्या काही मिनिटांत मिळते. त्यामुळे उपचाराचे निर्णय त्वरित घ्यायला मदत होते. तसेच नवीन स्वरूपाच्या व्हेंटिलेटरमध्ये रुग्णाची माहिती भरली की ते त्या रुग्णाला किती श्वासोच्छ्वास द्यायचा त्याचा निर्णय आपोआप घेते.- डॉ. भूषण किन्होळकर, अतिदक्षता विभागतज्ज्ञ.आरोग्यजागर! पुण्यात आरोग्य शिबीर, अवयव दान व्याख्यान आणि CPR प्रशिक्षण कार्यक्रम.'एआय'च्या वापरामुळे ज्या गोष्टी पूर्वी स्वतःच्या हाताने कराव्या लागायच्या त्या आता स्वयंचलित पद्धतीने होत असल्याने डॉक्टरांचा वेळ वाचतो आहे. 'एआय' आधारित नवनवीन मशिन, ॲप्लिकेशन, टूल्स येत आहेत. रेडिओलॉजीमध्ये तर डॉक्टरांसाठी 'एआय' हे मदतीचा हात ठरत आहे. पुण्यात 'आयएमए'चे पाच हजार सदस्य आहेत. त्या सर्वांना हे तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. - डॉ. सुनील इंगळे, अध्यक्ष, आयएमए, पुणे .