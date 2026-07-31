AI in Defence Industry: संरक्षण उद्योगात मोठा बदल! AI मुळे अपघातांना बसणार आळा; केंद्र सरकारची नवी रणनीती

-प्रज्वल रामटेके पुणे : ‘‘संरक्षण आणि स्फोटक उद्योगांमधील अपघात हे केवळ कमी करून चालणार नाहीत, तर ते पूर्णपणे थांबले पाहिजेत. सुरक्षा मानके आणि नियम पुरेसे असतानाही मानवी निष्काळजीपणा आणि प्रक्रियेतील शिथिलतेमुळे दुर्घटना घडतात. त्यामुळे संरक्षण उद्योगांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय), सेन्सर्स, सीसीटीव्ही, डेटा विश्लेषण आणि स्वयंचलित नियंत्रण प्रणालींचा व्यापक वापर करून मानवी चुका कमी करणे ही काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन संरक्षण मंत्रालयाचे सचिव (संरक्षण उत्पादन) संजीव कुमार यांनी केले..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.संरक्षण मंत्रालयांतर्गत असलेल्या ‘संरक्षण गुणवत्ता आश्वासन महासंचालनालया’तर्फे (डीजीक्यूए) ‘लष्करी स्फोटके आणि प्रणोदक : सुरक्षा व अनुपालन’ या विषयावर पहिले राष्ट्रीय चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या वेळी ते बोलत होते. यावेळी संरक्षण मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव (लँड सिस्टीम्स) डॉ. गरिमा भगत, ‘डीजीक्यूए’चे महासंचालक एन. मनोहरन, कंट्रोलर डॉ. टी. के. वरदराजन यांच्यासह संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ), पेट्रोलियम व स्फोटक सुरक्षा संघटना (पीईएसओ), सेंटर फॉर फायर, एक्स्प्लोसिव्ह अँड एन्व्हायर्न्मेंट सेफ्टी (सीएफईईएस), सशस्त्र दलांचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच सरकारी आणि खासगी संरक्षण उद्योगांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते..गेल्या काही वर्षांत सरकारी आणि खासगी संरक्षण कारखान्यांमध्ये घडलेल्या दुर्घटनांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालाचा दाखला संजीव कुमार यांनी दिला. ते म्हणाले, ‘‘अपघातानंतर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत किंवा नुकसानभरपाई दिली जाते; परंतु कुटुंबाचे भावनिक आणि मानसिक नुकसान कोणत्याही स्वरूपात भरून काढता येत नाही. त्यामुळे उच्च स्फोटके आणि प्रणोदक (प्रोपेलंट) हाताळताना सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये.’’.समितीच्या अहवालानुसार, देशात ‘सीएफईईएस’ आणि ‘पीईएसओ’ यांसारख्या संस्थांनी उत्कृष्ट सुरक्षा मानके आणि नियमावली विकसित केली आहे. नियमांची कोणतीही कमतरता नाही; मात्र अनेक वर्षे एकाच प्रक्रियेत काम केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये आत्मसंतुष्टता आणि निष्काळजीपणा निर्माण होण्याची शक्यता असते. यातूनच दुर्घटनेचा धोका वाढतो. त्यामुळे सुरक्षा प्रक्रियेची अंमलबजावणी केवळ मानवी देखरेखीवर न सोडता त्याला प्रगत तंत्रज्ञानाची जोड देणे आवश्यक असल्याचे कुमार यांनी स्पष्ट केले..शत्रूची उद्दिष्टे नष्ट करण्यासाठी स्फोटकेच मुख्य घटक...आधुनिक युद्धशास्त्रात लेझर आणि कायनेटिक एनर्जीसारखे प्रगत तंत्रज्ञान विकसित झाले असले, तरी शत्रूची उद्दिष्टे नष्ट करण्यासाठी आजही स्फोटके हाच सर्वात प्रभावी आणि मुख्य घटक आहेत, असे मत एन. मनोहरन यांनी व्यक्त केले. ते म्हणाले, ‘‘उच्च ऊर्जा क्षमता असलेली स्फोटके आणि प्रणोदक हाताळताना सुरक्षेची योग्य काळजी न घेतल्यास मोठी जीवित व वित्तहानी होऊ शकते. त्यामुळे उत्पादनापासून विल्हेवाट लावण्यापर्यंतच्या संपूर्ण प्रक्रियेत सुरक्षिततेच्या नियमांचे काटेकोर पालन करणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अत्यावश्यक आहे. देशात स्टार्टअप्स, एमएसएमई आणि खासगी उद्योग संरक्षण उत्पादनात मोठी झेप घेत असताना सुरक्षा मानकांचे पालन ही काळाची गरज आहे.’’.परवाना प्रक्रियेत क्रांतिकारी बदलसंरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळावी आणि नव्या कारखान्यांच्या उभारणीला गती मिळावी, यासाठी केंद्र सरकारने परवाना प्रक्रियेत धोरणात्मक सुलभता आणली आहे. संरक्षण उत्पादन विभाग (डीडीपी) आणि उद्योग व अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (डीपीआयआयटी) यांच्यातील वाढत्या समन्वयामुळे औद्योगिक परवान्यांमधील लालफितीचा कारभार संपुष्टात आला आहे. पूर्वी उद्योगांना परवान्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तब्बल १९ विविध संस्थांशी सल्लामसलत करावी लागत होती. आता ही संख्या थेट ३ मुख्य घटकांवर आणण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासकीय गुंतागुंत टळून ३ ते ६ महिने चालणारी मंजुरी प्रक्रिया आता एका महिन्यात किंवा त्यापेक्षाही कमी वेळात पूर्ण होणार आहे. या निर्णयामुळे संरक्षण साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या कारखान्यांची उभारणी आणि प्रत्यक्ष उत्पादन लवकरात लवकर सुरू करणे उद्योजकांना शक्य होणार आहे, असेही कुमार यांनी सांगितले..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.केंद्रीय प्रणाली आणि पूर्वसूचनेवर भर...‘‘यंत्रसामग्री, कच्चा माल, उत्पादन प्रक्रिया आणि कर्मचाऱ्यांचे वर्तन यांचे सातत्याने निरीक्षण करणाऱ्या प्रणाली बसविणे आवश्यक आहे. सर्व महत्त्वाची माहिती एका केंद्रीय यंत्रणेकडे रिअल-टाईममध्ये पाठविल्यास संभाव्य धोके आधीच ओळखता येतील आणि अपघातांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.’’- संजीव कुमार, सचिव (संरक्षण उत्पादन), संरक्षण मंत्रालय.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.