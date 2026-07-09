Pune News : पोलिसांकडून वारीत ‘एआय’ हायड्रॉलिक वॉच टॉवरचा हायटेक प्रयोग

पुणे - आषाढी वारीच्या अथांग गर्दीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांनी यंदा पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्त्वावर अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला हायड्रॉलिक वॉच टॉवर रिंगणात उतरवला आहे. विश्रांतवाडी परिसरात गुरुवारी (ता. ९) या टॉवरच्या साहाय्याने गर्दीचे प्रभावी नियोजन करण्यात येत आहे..सुरक्षेच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकत पुणे पोलिसांकडून या अत्याधुनिक हायड्रॉलिक वॉच टॉवरचा वापर करण्यात आला. आहे. या टॉवरद्वारे पोलिस थेट १६ ते १७ फुटांच्या उंचीवरून संपूर्ण परिसरावर नजर ठेवू शकतात. उंचीवरून भाविकांच्या गर्दीचा अचूक अंदाज घेत त्यानुसार पोलिसांना तत्काळ वायरलेसवरून सूचना देणे सोपे झाले आहे..लाखोंच्या गर्दीतही ओळखणार ‘चेहरा’या टॉवरवरील कॅमेऱ्यांव्यतिरिक्त शहरात पालखी मार्गावर इतर २२६ ‘एआय लिंक्ड’ कॅमेरे बसविण्यात आले आहेत. चेहरा ओळखणारे तंत्रज्ञान असलेले २८ कॅमेरे आणि २४ संवेदनशील ठिकाणी ३६ ‘ॲडव्हान्स व्हिडिओ ॲनालिटिक्स’ कॅमेरे कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे मुख्य सर्व्हर आणि गुन्हेगारांच्या डेटाबेसशी जोडलेले आहेत. वारीच्या गर्दीत अनेकदा सराईत चोरटे, पाकिटमार किंवा सोनसाखळी चोर सक्रिय होतात. मात्र, या एआय कॅमेऱ्यांसमोरून जाताच, पोलिसांच्या रेकॉर्डवरील गुन्हेगारांचे चेहरे लाखोंच्या गर्दीतही ही सिस्टीम अचूकपणे शोधून काढणार आहे..एखाद्या ठिकाणी क्षमतेपेक्षा जास्त गर्दी झाल्यास संभाव्य चेंगराचेंगरी किंवा दुर्घटना टाळण्यासाठी पोलिसांना वेळेत पावले उचलता येतील. आगामी काळातही शहरातील मोठे सण, उत्सव आणि गर्दीच्या नियोजनासाठी अशा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर पोलिसांचा भर राहील, असे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.