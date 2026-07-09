पुणे

Pune News : पोलिसांकडून वारीत ‘एआय’ हायड्रॉलिक वॉच टॉवरचा हायटेक प्रयोग

आषाढी वारीच्या अथांग गर्दीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांनी यंदा पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्त्वावर अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला हायड्रॉलिक वॉच टॉवर रिंगणात उतरवला आहे.
AI hydrolic Watch Tower

AI hydrolic Watch Tower

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - आषाढी वारीच्या अथांग गर्दीवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी पोलिसांनी यंदा पहिल्यांदाच प्रायोगिक तत्त्वावर अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असलेला हायड्रॉलिक वॉच टॉवर रिंगणात उतरवला आहे. विश्रांतवाडी परिसरात गुरुवारी (ता. ९) या टॉवरच्या साहाय्याने गर्दीचे प्रभावी नियोजन करण्यात येत आहे.

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