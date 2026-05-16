‘एआय’ शिकणे ही काळाची गरज

पुणे, ता. १६ : ‘‘गुगल ही माहितीची लायब्ररी होती, आता ‘चॅटजीपीटी’ सारखी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) साधने थेट उत्तर देणारे प्राध्यापक बनले आहेत. त्यामुळे माहिती मिळवण्याची आणि बातम्या वाचण्याची पद्धत झपाट्याने बदलत असून पत्रकारांनीही ‘एआय’ शिकणे काळाची गरज आहे,’’ असे प्रतिपादन इंडिया टुडे समुहाच्या तक वाहिनीचे व्यवस्थापकीय संपादक मिलिंद खांडेकर यांनी शनिवारी केले.

पुणे श्रमिक पत्रकार संघ आणि ‘फ्रेंड्स ऑफ व्यंकटेश’च्या वतीने आयोजित व्यंकटेश चपळगावकर स्मृती व्याख्यानात ‘एआय क्रांती: पत्रकारिता बहरेल की ओसरेल?’ या विषयावर ते बोलत होते. यावेळी पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शैलेश काळे, संघाचे सरचिटणीस मंगेश फल्ले आदी उपस्थित होते.

खांडेकर म्हणाले, ‘‘एआय आता लेखन, माहितीचे विश्लेषण, ग्राफिक्स, संगीत आणि व्हिडिओ निर्मितीही करू लागला आहे. पूर्वी वृत्तपत्र निर्मितीत कंपोजिटर, मुद्रितशोधक, पेजमेकर अशा अनेक टप्प्यांमधून काम व्हायचे. आता हे सर्व संगणकावर होते. टीव्ही पत्रकारितेतही एकेकाळी सहा-सहा जणांचे पथक लागायचे. आता मोबाईलवरून थेट प्रक्षेपण शक्य झाले आहे. मात्र मूळ वार्तांकन, घटनास्थळी जाऊन माहिती गोळा करणे आणि बातमीचा अर्थ समजून घेणे, हे काम अजूनही माणसालाच करावे लागते.’’ प्रास्ताविक प्रतिभा चंद्रन यांनी केले, तर स्वागत मयूरेश कोण्णूर यांनी केले. प्राची कुलकर्णी यांनी सूत्रसंचालन केले. ब्रिजमोहन पाटील यांनी आभार मानले.

माध्यमांच्या महसुलावर परिणाम
‘‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे माहितीची किंवा बातम्यांची भूक कमी होणार नाही. मात्र लोक बातम्या कशा ग्रहण करतात, यात मोठा बदल होत आहे. डिजिटलचा विचार केला तर वाचक संकेतस्थळावर जाऊन बातम्या वाचत होते. आता ‘झिरो क्लिक’मुळे थेट ‘एआय’वरच माहिती मिळत असल्याने माध्यमांच्या महसुलावर परिणाम होत आहे,’’ असेही खांडेकर म्हणाले.

