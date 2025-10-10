पुणे

Engineering Education : अभियांत्रिकी शाखांमध्ये आता ‘एआय’, डॉ. टी. जी. सीताराम यांची माहिती; २० समित्यांकडून काम सुरू

AI in Education : अभियांत्रिकी शिक्षणामध्ये क्रांती! एआयसीटीईने (AICTE) सर्व अभियांत्रिकी शाखांमध्ये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (AI) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यासक्रम लागू करण्याची घोषणा केली असून, ८०% मॉडेल अभ्यासक्रम बंधनकारक असेल.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘‘सर्व अभियांत्रिकी शाखांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा एकात्मिक अभ्यासक्रम लागू करण्यात येणार असल्याची माहिती अखिल भारतीय तांत्रिक शिक्षण परिषदेचे (एआयसीटीई) अध्यक्ष डॉ. टी. जी. सीताराम यांनी दिली.

