Tukaram Mundhe : 'एआय'च्या मदतीने अन्नभेसळखोरांवर नजर! नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांचा इतिहास मिळणार एका क्लिकवर

पुणे - खाद्यपदार्थांबाबत यापूर्वी एखाद्या आस्थापनेने कोणता गुन्हा केला, त्यावर काही कारवाई झाली होती का? याचा इतिहास समजणार आहे. त्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून एकात्मिक ऑनलाइन प्रणाली राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे एकाच व्यक्तीच्या नावावर असलेल्या विविध आस्थापना व त्यांनी खाद्यपदार्थ मानकांचे केलेले उल्लंघन याची माहिती मिळेल, अशी माहिती अन्न आणि औषध प्रशासनाचे (एफडीए) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी शनिवारी (ता. १८) दिली..मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज ॲण्ड ऍग्रिकल्चर (एमसीसीआयए)च्या वतीने आयोजित अन्न सुरक्षा परिषदेनंतर पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. ‘एमसीसीआयए’चे महासंचालक प्रशांत गिरबने यावेळी उपस्थित होते. विभागाकडून सुरक्षित अन्न आणि औषधांवर प्राधान्याने लक्ष दिले जात आहेत..खाद्यपदार्थ तयार करण्यापासून त्याची साठवणूक, वाहतूक ते ग्राहकांना सांगितल्या प्रमाणे अन्न-औषधांचे वितरण होते की नाही? अन्नसुरक्षेच्या २२ मानकांचे पालन होते की नाही, हे तपासले जात आहेत. मानकांचे पालन न करणाऱ्यांवर कारवाई केली जात आहे. नागरिकांना तक्रार नोंदविण्यासाठी पोर्टल तयार करण्यात आले आहे. तक्रार अधिकाऱ्याकडे गेल्यानंतर त्यांनी वेळेत कार्यवाही न केल्यास वरिष्ठांना त्याची माहिती कळते, असे त्यांनी सांगितले..ब्लॉकचेनचा वापर -एकाच व्यक्तीचे खाद्यपदार्थ किंवा औषध क्षेत्रातील विविध व्यवसाय असतील, तर ब्लॉकचेनच्या माध्यमातून त्यांच्या संपूर्ण कार्यपद्धतीचा मागोवा घेता येईल. भेसळखोरांवरच नव्हे तर मानकानुसार खाद्यान्न तयार होते की नाही यावर आम्ही नियामक म्हणून देखरेख करत आहोत. मानकांची पूर्तता करण्याची जबाबदारी उत्पादकांपासून वितरण साखळीतील प्रत्येक घटकाची आहे..खाद्यपदार्थांत वापरलेले अन्नघटक तपासा -स्वातंत्र्यावेळी देशामध्ये हृदयविकार, मधुमेह यांसारख्या असंसर्गजन्य रोगांचे प्रमाण केवळ ३० टक्के होते. त्यात आता, ७० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याला कारणीभूत म्हणजे आपण घेत असलेला आहार. त्यामुळे केवळ उत्पादनाची किंमत आणि उत्पादन वापरण्यायोग्य तारीख (एक्स्पायरी डेट) न तपासता त्यात वापरलेले अन्नघटक कोणते आहेत, हे देखील पाहायला हवे, असे आवाहन मुंढे यांनी केले आहे..पुण्यातून सर्वात जास्त तक्रारी -भेसळ आणि खाद्यपदार्थांबाबत इतर कोणतीही तक्रार करण्यासाठी आम्ही एक डॅशबोर्ड तयार केला आहेत. त्यात राज्यातून सर्वाधिक तक्रारी पुण्यातून दाखल झाल्या आहेत. अस्वच्छ अन्नाबाबत सर्वात जास्त तक्रारी आहेत, असे मुंढे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.