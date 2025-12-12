पुणे - वायू प्रदूषण ही केवळ उत्तर भारतातील समस्या आता राहिलेली नाही. ती समस्या आता स्वच्छ, मोकळी हवा असलेल्या पुण्यालाही सतावत आहेत. भारत सरकारच्या ‘सफर’ संस्थेच्या अहवालानुसार पुण्यातील वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा १६० ते २०० च्या दरम्यान म्हणजेच ‘खराब’ या गटात असतो..याचा ज्येष्ठ नागरिक, सहव्याधी असलेले रुग्ण यांना याचा त्रास तर होतोच. मात्र नवजात बाळ, मुले व गर्भवतींनाही होत आहे. अनियंत्रित शहरीकरण, वाहनांच्या धुरामुळे ही समस्या उद्भवत आहे.याबाबत नवजात शिशूतज्ज्ञ डॉ. जयंत खंदारे म्हणाले, ‘दूषित हवेमुळे मुलांना घरघर लागणे, श्वास घेण्यास त्रास आणि दमा होण्याचा त्रास वाढतो. याशिवाय ही हवा गर्भवतींसाठीही श्वसनविकाराच्या समस्या निर्माण करू शकते..त्यामुळे त्यांना गर्भपात, बाळाचा पोटातच मृत्यू होणे आणि अकाली प्रसूतीचा धोका वाढतो. तसेच बाळाचे कमी वजन, गर्भाच्या वाढीमध्ये मर्यादा, उच्च रक्तदाब, गर्भावस्थेतील मधुमेह, नाळेचे नुकसान होऊन बाळाकडे जाणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यात घट होताना दिसून येते.’.प्रतिबंधासाठी हे कराहवेचा गुणवत्ता निर्देशांक नियमित तपासाप्रदूषणाची पातळी अधिक असताना घराबाहेर पडणे टाळाघरात ‘एअर प्युरिफायर’ आणि बाहेर ‘एन ९५’ मास्कचा वापर कराप्रदूषणाच्या वेळी घरातील खिडक्या बंद ठेवासंतुलित आहार घ्या आणि पुरेसे पाणी प्या.पुण्यातील वाढते वायुप्रदूषण गर्भवती महिला व लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. सूक्ष्मकण फुप्फुसात खोलवर जाऊन रक्तप्रवाहात प्रवेश करतात व गर्भाच्या ऑक्सिजनपुरवठ्यावर परिणाम करतात. त्यामुळे गर्भपात, अकाली प्रसूती व कमी वजनाचे बाळ जन्माला येण्याची शक्यता वाढते. लहान मुलांमध्ये दमा, न्यूमोनिया व श्वसनाचे आजार अधिक प्रमाणात दिसतात. गर्भवतींनी ‘एन९५’ मास्क वापरणे, प्रदूषणाच्या उच्च पातळीच्या वेळेत बाहेर जाणे टाळणे व संतुलित आहार घेणे आवश्यक आहे.- डॉ. गिरिजा वाघ, स्त्रीरोगतज्ज्ञ.हवेमधील विषारी कण श्वसनमार्गात सूज आणतात, कफ आणि संवेदनशीलता वाढवितात. ज्यामुळे श्वासनलिका अरुंद होतात आणि धूम्रपान न करणाऱ्यांमध्येही लवकर ब्राँकायटिससारखे बदल दिसू लागतात. सततच्या प्रदूषणाच्या संपर्कामुळे युवकांमध्ये, तसेच निरोगी प्रौढ व्यक्तींमध्येही फुफ्फुसाच्या वृद्धत्वाची प्रक्रिया वेगाने वाढत आहे. आता धूम्रपान न करणाऱ्या तरुणांमध्ये असे फुफ्फुस-वृद्धत्व झाल्याची लक्षणे दिसत आहेत, जी पूर्वी फक्त जास्त वयाच्या रुग्णांमध्ये दिसायची.- डॉ. स्वप्नील बारवकर, फुफ्फुसरोग तज्ज्ञ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.