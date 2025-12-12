पुणे

Air Pollution : वायुप्रदूषणाचा त्रास गर्भवतींसह बाळांनाही; ‘सफर’ संस्‍थेच्‍या अहवालातून माहिती

वायू प्रदूषण ही केवळ उत्तर भारतातील समस्या आता राहिलेली नाही. ती समस्‍या आता स्‍वच्‍छ, मोकळी हवा असलेल्‍या पुण्‍यालाही सतावत आहेत.
pregnant woman child with mask

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - वायू प्रदूषण ही केवळ उत्तर भारतातील समस्या आता राहिलेली नाही. ती समस्‍या आता स्‍वच्‍छ, मोकळी हवा असलेल्‍या पुण्‍यालाही सतावत आहेत. भारत सरकारच्‍या ‘सफर’ संस्‍थेच्‍या अहवालानुसार पुण्‍यातील वायू गुणवत्ता निर्देशांक हा १६० ते २०० च्‍या दरम्‍यान म्‍हणजेच ‘खराब’ या गटात असतो.

