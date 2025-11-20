पुणे

Pune News : धुक्यातही विमानांचे सुरक्षित लँडिंग; धुक्यातही विमानसेवा सुरळीत!

Pune Airport Management : पुण्यात वाढलेल्या धुक्यामुळे विमानतळावर ‘एलव्हीपी’ लागू करून कमी दृश्यमानतेतही लँडिंग सुरक्षित करण्यात आले आहे. धावपट्टी २८ वरील ‘कॅट-२ आयएलएस’मुळे ३०० मीटर दृश्यमानतेतही विमानसेवा सुरळीत चालू ठेवली जात आहे.
Pune Airport Activates Low Visibility Procedures (LVP)

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुण्यात थंडीचा कडाका वाढत असून, सकाळी शहराच्या विविध भागांत दाट धुक्याची चादर पसरत आहे. तरीही पुणे विमानतळावरील सेवा बाधित झाली नसली तरीही विमानतळ प्रशासनाने खबरदारी म्हणून धुके व्यवस्थापन (फॉग मॅनेजमेंट) अंतर्गत उपाययोजना केल्या आहेत. प्रवाशांच्या गर्दीचे व्यवस्थापन ते कमी दृश्यमानतेत उपयोगी पडणारी नियमावली (एलव्हीपी) लागू केली आहे. त्यामुळे धुक्यातही विमानांचे सुरक्षित लँडिंग होत आहे. पुणे विमानतळ प्रशासनाची विमान कंपन्या, हवाई नियंत्रण कक्ष, खाद्यपदार्थ विक्रेते व केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलासमवेत (सीआयएसएफ)

