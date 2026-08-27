Pune University: पेपरफुटी, भ्रष्ट व्यवस्थेविरोधात मोठा लढा; ‘आयसा’चा सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात सत्ताधाऱ्यांवर हल्लाबोल

पुणे : ‘‘मागील पिढ्यांनी रक्ताचे पाणी करून, संघर्ष करून विद्यापीठांची दारे दलित, शोषित आणि वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी उघडी केली आहेत, ती कायमस्वरूपी खुली राहिली पाहिजेत, ही आपली जबाबदारी आहे. आमचा लढा केवळ पेपरफुटीच्या गैरप्रकाराविरोधात नाही, तर विद्यार्थ्यांची स्वप्नं पायदळी तुडवणाऱ्या व्यवस्थेविरुद्धचा एल्गार आहे,’’ अशा शब्दांत ऑल इंडिया स्टुडंट असोसिएशनच्या (आयसा) राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा यांनी सत्ताधारी आणि भ्रष्ट व्यवस्थेवर हल्लाबोल केला..Pune Nagar Highway: पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; शिरूरमध्ये प्रतिकात्मक तिरडी मांडून प्रशासनाचा निषेध.सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा परिसरात सर्व पुरोगामी संघटनांतर्फे ‘विद्यार्थी संवाद’ कार्यक्रम बुधवारी आयोजित करण्यात आला. या वेळी बोरा बोलत होत्या. याप्रसंगी विद्यार्थ्यांसह विविध संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. शिक्षणाचा सुरू असलेला बाजार, वाढलेली बेरोजगारी आणि लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांमधील गैरप्रकारांवर बोट ठेवत बोरा यांनी प्रशासनाचे वाभाडे काढले. .‘‘वर्षानुवर्षे रात्रंदिवस अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळले जात आहे. परीक्षांचे पेपर फुटतात आणि विद्यार्थ्यांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होते. त्यामुळे शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी लढा देत आहोत,’’ असेही त्यांनी सांगितले..विविध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या आरक्षणाबाबत अपप्रचार करतात, त्यांना आपण भिडेवाड्याचा इतिहास सांगितला पाहिजे. सामाजिक सुधारणा, सामाजिक न्याय आणि लिंगभाव न्यायाचा लढा ज्या पुण्याच्या भूमीवरून सुरू झाला, त्या भूमीबद्दल मी कृतज्ञता व्यक्त करते, असेही बोरा यांनी नमूद केले..UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.देशातील तरुणाई महापुरुषांच्या विचारांवर चालत असून, विषमतेला स्थान नसेल अशी व्यवस्था निर्माण करू पाहत आहे. शिक्षणाची जबाबदारी गरीब कुटुंबांवर नसेल तर सरकारवर असेल. जिथे धार्मिक भेद नसेल, सर्व धर्मांचे लोक एकत्र राहतील आणि आपण जात, धर्म, भाषा किंवा लिंग यावरून कधीही विभागले जाणार नाही, अशी व्यवस्था तरुण पिढी निर्माण करू पाहत आहे.- नेहा बोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय विद्यार्थी संघटना (आयसा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.