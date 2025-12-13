Rajgad Crime : राजगड तालुक्यात गोवंश वाहतुकीच्या संशयावरून तरुणाला मारहाण; गोरक्षक असल्याचा दावा करत अपहरण; ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल!

पुणे

Extortion Case : पुणे जिल्ह्यातील राजगड तालुक्यात वेल्हे भागात एका तरुणावर गोरक्षक असल्याचा दावा करणाऱ्या सहा जणांनी मारहाण, अपहरण आणि ३० हजार रुपयांची खंडणी मागितल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
मनोज कुंभार-वेल्हे
वेल्हे (पुणे) : वेल्हा तालुक्यातील आस्कवडी फाटा परिसरात गोरक्षक gअसल्याचा दावा करत एका तरुणास अडवून त्याचे अपहरण, मारहाण व खंडणी मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात शनिवार (ता.13) रोजी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दादू लिम्हण, अक्षय धावले (पूर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही) आणि त्यांचे इतर चार अनोळखी साथीदार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती वेल्ह्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली.

