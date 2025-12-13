Rajgad Crime : राजगड तालुक्यात गोवंश वाहतुकीच्या संशयावरून तरुणाला मारहाण; गोरक्षक असल्याचा दावा करत अपहरण; ६ जणांविरोधात गुन्हा दाखल!

वेल्हे (पुणे) : वेल्हा तालुक्यातील आस्कवडी फाटा परिसरात गोरक्षक gअसल्याचा दावा करत एका तरुणास अडवून त्याचे अपहरण, मारहाण व खंडणी मागितल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात शनिवार (ता.13) रोजी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दादू लिम्हण, अक्षय धावले (पूर्ण नाव व पत्ता माहिती नाही) आणि त्यांचे इतर चार अनोळखी साथीदार यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती वेल्ह्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक किशोर शेवते यांनी दिली..याबाबत केतन प्रविण वाघमोडे यांनी फिर्याद दिली आहे. वाघमोडे हे शुक्रवार (ता.१२)रोजी वेल्हे चेलाडी रस्त्यावरती सायंकाळी त्यांच्या कॅरी गाडीमधून बैल घेऊन चालले होते. यावेळी आस्कवडी येथील चिंतामणी राईस मिल समोर वाघमोडे यांच्या गाडीसमोर दादू लिम्हण व त्याचा एक अनोळखी साथीदार यांनी मोटारसायकल आडवी लावली. तसेच “आम्ही गोरक्षक असून तू बैल कत्तलीसाठी नेत आहेस, आमच्या चौकीवर चल,” असे म्हणत त्यांनी वाघमोडे यांचा मोबाईल व गाडीची चावी हिसकावून घेतली. त्यानंतर त्यांना माळरानावर नेऊन लिम्हण याने त्याच्या अजून काही साथीदारांना बोलावून घेतले व त्यांनी वाघमोडे यांना लाथा बुक्क्या आणि झाडाच्या काठीने मारहाण केली. .Crime News : देवस्थानांवरील लुटमार थांबता थांबेना! नैताळेनंतर आता सायखेडा येथील लक्ष्मीनारायण मंदिरात चोरी, नागरिकांचा संताप..वाघमोडे यांना गुगल पे चा पासवर्ड विचारून बिअर खरेदी केली. व त्यांची गाडी सोडण्यासाठी ३० हजार रुपयांची खंडणी मागितली. हे पैसे घेण्यासाठी त्यातील एक जण चेलाडी फाटा, नसरापूर येथे गेला असता, तेथे फिर्यादीच्या साथीदारांनी त्यास पकडून राजगड पोलीस स्टेशन येथे नेले. मात्र अंधाराचा फायदा घेऊन तो पळून गेला. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास वेल्हे पोलीस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.