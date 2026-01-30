Ajit Pawar : अजितदादा परत या! बारामती गहिवरली; महाराष्ट्र स्तब्ध, लाडक्या नेत्याला साश्रुनयनांनी निरोप

बारामती - आपल्या लाडक्या अजितदादांना अखेरचा निरोप देताना बारामती आज धाय मोकलून रडली. ‘दादा परत या...’ ही आबालवृद्धांची आर्त हाक हृदये विदीर्ण करून गेली. ‘विद्या प्रतिष्ठान’च्या मैदानावर अश्रूंचा महापूर आला होता. उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे आपल्याला कायमचे सोडून गेले आहेत, यावर कुणाचाच विश्वास बसत नव्हता.अनेक वादळांचा खंबीरपणे सामना करणारा शरद पवार नावाचा योद्धाही शोकाकुल झाला. येणाऱ्या प्रत्येकाचे सांत्वन थरथरणाऱ्या हाताने स्वीकारत ते धीरोदात्तपणे उभे होते, पण त्यांच्या मनातील कालवाकालवही लपून राहिली नाही..‘साहेबां’सोबत आज ‘दादा’ नव्हते. या झंझावाती नेत्याचे शेवटचे दर्शन घेण्यासाठी उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा, विदर्भ, कोकण, खानदेश, कर्नाटक आणि तेलंगणामधूनही नेते आणि कार्यकर्ते आले होते.आपल्या शिस्तप्रिय नेत्याला जनताजनार्दनाने तितक्याच शिस्तीमध्ये निरोप दिला. राज्यातील अनेक शहरांत कडकडीत बंद पाळण्यात आला, तर मुख्य बाजार आणि व्यापारपेठाही बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. अजित पवार यांचे बुधवारी (ता. २८) विमान अपघातात निधन झाले. त्यांच्या पार्थिवावर आज विद्या प्रतिष्ठान संस्थेच्या प्रांगणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..त्यापूर्वी त्यांचे पार्थिव काटेवाडी या मूळ गावी नेण्यात आले होते. तेथे गावकऱ्यांसह कार्यकर्त्यांनी आपल्या लाडक्या भूमिपुत्राला अखेरचा निरोप दिला. त्यानंतर दुपारी पावणेबाराच्या सुमारास पवार यांची अंत्ययात्रा विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर आली.सतत कार्यमग्न असणाऱ्या दादांना असे शांत झालेले पाहून कार्यकर्त्यांच्या भावना अनावर झाल्या. यावेळी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांच्यासह देशभरातील विविध राजकीय पक्षांचे नेते, मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली. तत्पूर्वी शहा, नवीन यांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले..दुःख शब्दांत मांडण्यापलीकडचेअजित पवार यांचे पुत्र पार्थ आणि जय यांनी पुरोहितांच्या मंत्रोच्चारात अंत्यसंस्काराचे विधी पूर्ण केले. ज्येष्ठ नेते शरद पवार, प्रतिभा पवार, प्रतापराव पवार, सुनेत्रा पवार, श्रीनिवास पवार, सुप्रिया सुळे, अभिजित पवार, रोहित पवार, युगेंद्र पवार यांच्यासह संपूर्ण पवार कुटुंबीयांच्या चेहऱ्यावरचे दुःख शब्दांत मांडण्यापलीकडे होते. प्रचंड गर्दीतून केवळ दादांच्याच नावाचा जयघोष सुरू असताना सर्वांत शेवटी पार्थ आणि जय पवार या दोघा भावांनी उपस्थितांसमोर हात जोडून नमस्कार केला..देश आणि राज्य पातळीवरील नेते उपस्थितकेंद्रीय मंत्री रामदास आठवले, प्रतापराव जाधव, विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी पुष्पचक्र अर्पण करून श्रद्धांजली वाहिली. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे, मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, रक्षा खडसे, राज्यातील मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबळ, चंद्रकांत पाटील, गणेश नाईक, आदिती तटकरे, राधाकृष्ण विखे पाटील, पंकजा मुंडे, शिवेंद्रराजे भोसले, मंगलप्रताप लोढा, गिरीश महाजन, मेघना बोर्डीकर, शंभूराज देसाई, जयकुमार गोरे, माणिकराव कोकाटे, दत्तात्रेय भरणे, बाबासाहेब पाटील, आकाश फुंडकर, माधुरी मिसाळ, अशोक उईके, खासदार शाहू महाराज छत्रपती, मेधा कुलकर्णी, प्रणिती शिंदे, नीलेश लंके, अमोल कोल्हे, धैर्यशील मोहिते पाटील, माजी मुख्यमंत्री सुशीलकुमार शिंदे, अशोक चव्हाण, आंध्र प्रदेशचे शिक्षणमंत्री नारा लोकेश, नीरज चंद्रशेखर, श्रीनिवास रेड्डी, राज्याचे मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी, पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, आमदार तसेच अधिकाऱ्यांनी या वेळी श्रद्धांजली अर्पण केली..सकाळी आठपासूनच कार्यकर्ते, नेत्यांची गर्दीअजित पवार यांच्या पार्थिवावर सकाळी ११ वाजता अंत्यसंस्कार करण्यात येणार होते. त्यासाठी राज्यभरातील विविध भागांतील कार्यकर्ते बारामतीमध्ये दाखल झाले होते. या सर्वांची पावले विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणाकडे वळत होती. गर्दीचे नियोजन करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. सकाळी आठच्या अगोदरपासून अजित पवारांचे चाहते प्रांगणावर येण्यास सुरुवात झाली होती.जसजशी अंत्यसंस्काराची वेळ जवळ येत होती, तशी कार्यकर्त्यांची गर्दी वाढत गेली. पुढच्या दीड तासात संपूर्ण मैदान गर्दीने भरून गेले. शिस्तीचे दर्शन घडवित हे सर्व कार्यकर्ते जमिनीवर बसून दादांच्या पार्थिवाची वाट पाहत होते. मैदान खचाखच भरल्याने मैदानाबाहेर अनेक जण उभे होते. दादांचे अंत्यसंस्कार बघता यावेत यासाठी नागरिकांनी ट्रक, टेम्पोच्या टप, झाडांवर चढून जागा पकडली होती. अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर तेथून बाहेर पडण्यासाठी जवळपास एक तासाचा कालावधी लागला..आमचा आधार गेला...राज्यभरातून आलेल्या नागरिकांच्या डोळ्यांत अश्रू, मनात वेदना आणि ओठांवर फक्त ‘अजितदादा’ हेच नाव होते. बारामतीची भूमी आज शोकसागरात बुडालेली दिसत होती. ते दादांच्या आठवणींमध्ये हरवले होते. ‘‘आमचा आधार गेला...आमचा दादा गेला’’ असे म्हणत अनेक कार्यकर्त्यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. अंत्यविधीच्या वेळी वातावरण अत्यंत भावनिक झाले होते.‘अमर रहे...अमर रहे.... अजितदादा अमर रहे,’ ‘एकच वादा.... अजित दादा’ अशा घोषणांनी संपूर्ण परिसर दणाणून गेला. या प्रत्येक घोषणेतून कार्यकर्त्यांचे प्रेम आणि दादांप्रती असलेली आपुलकी ठळकपणे जाणवत होती. हा केवळ एक अंत्यविधी नव्हता, तर आपल्या नेत्याला दिलेला शेवटचा सलाम होता..पवार कुटुंबीयांकडून श्रद्धांजलीअजितदादांच्या निधनाने पवार कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला. आज संपूर्ण पवार कुटुंबीय व नातेवाइकांनी पार्थिवाचे दर्शन घेऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली. यामध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार, प्रतिभा पवार, प्रतापराव पवार, रजनी इंदुलकर, सुप्रिया सुळे, सदानंद सुळे, राजेंद्र पवार, सुनंदा पवार, श्रीनिवास पवार, शर्मिला पवार, अभिजित पवार, युगेंद्र पवार, रणजित पवार, शुभांगी पवार, रोहित पवार, मृणाल पवार, जयंत पवार, शमा पवार, निकोला पवार, सुमती पवार, सुभाष इंदुलकर, विजया पाटील, मोहनराव पाटील, नीता पाटील, किशोर पाटील, नीमा माने, करण माने, प्रफुल्लता भोसले, नमिता नाईक, संजीव जगताप, रवींद्र जगताप, विभा बोके, अभिषेक बोके, मीनाताई जगधने, सुजित जगधने, दीपा दरेकर, विनीता जगधने आदींचा समावेश होता..शिस्तप्रिय नेत्याला शिस्तीत निरोपविद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर लाखोंच्या समुदायाची गर्दी उसळली होती. त्यात कोणताही गोंधळ होऊ नये, यासाठी ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. मैदानाच्या मध्यभागी बॅरिकेडिंग करून मैदानाची दोन भागांत विभागणी केली होती. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेला जनसागर मैदानात दादांच्या पार्थिवाची वाट पाहत होता.केवळ दादांच्या शब्दाखातर नेहमी शिस्त पाळणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी आजही जमिनीवर शांत बसून आपल्या नेत्याची वाट पाहिली. अंत्यविधी आटोपल्यानंतरही हा जनसागर तिथून हलण्यास तयार नव्हता. महाराष्ट्राच्या विकासाचा एक महामेरू आज काळाच्या पडद्याआड गेला; पण जाताना लाखो मनांत स्वतःचे अढळ स्थान निर्माण करून गेला, अशीच स्थिती येथे निर्माण झाली होती.. 