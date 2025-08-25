पुणे : शेतकऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्याशिवाय द्राक्ष शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आर्थिक रसद कमी पडू देणार नाही. दहा अश्वशक्ती क्षमतेच्या कृषिपंपांची मर्यादित संख्या असेल तर वीजबिल माफीबाबत मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मार्ग काढला जाईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले. .दहा अश्वशक्ती कृषीपंपांचे वीजबिल माफ करावे, अशी मागणी काही द्राक्ष बागायतदारांनी केली होती. यावेळी पवार यांनी त्यांना उत्तर दिले. महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाच्या वार्षिक अधिवेशनाचे उद्घाटन पवार यांच्या हस्ते रविवारी (ता. २४) झाले. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, आमदार शंकर मांडेकर, केंद्रीय फलोत्पादन उपमहासंचालक संजयकुमार सिंह, कृषी आयुक्त हेमंत वसेकर, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाचे अध्यक्ष कैलास भोसले, पुणे एनआरसीजीचे संचालक कौशिक बॅनर्जी, चिली देशाचे द्राक्ष शास्त्रज्ञ कार्लोस रेयेस फ्लोडी, संघाचे उपाध्यक्ष मारुती चव्हाण, संघाचे खजिनदार शिवाजी पवार, मध्यवर्ती विज्ञान समितीचे अध्यक्ष अभिषेक कांचन आदी उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ‘‘केंद्रीय स्तरावरील मागण्या संदर्भात केंद्रीय मंत्र्यांशी चर्चा करून दिल्लीतील अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेण्यात येईल. मागण्या पूर्ण करण्यासंदर्भात राज्य शासनाकडून अडचण येणार नाही. शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी राज्य शासन काम करत आहे. द्राक्ष उत्पादकांमुळे महाराष्ट्रात खऱ्या अर्थाने समृद्धी आली आहे.’’भरणे म्हणाले, ‘‘मी स्वत: द्राक्ष बागायतदार आहे, त्यानंतर कृषिमंत्री. तुमचे प्रश्न कुटुंबामधीलच आहेत. शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळावे यासाठी काळजी घेऊ. संघाच्या अध्यक्षांनी मांडलेल्या सूचनांची दखल घेतली जाईल. द्राक्ष बागायतदार बांधवांच्या शेतमालाच्या मार्केटिंगसाठी राज्याचा कृषी विभाग नेहमी प्रयत्नशील राहील.’’ कैलास भोसले यांनी प्रास्ताविक केले तर मारुती चव्हाण यांनी आभार मानले..देशांतर्गत बाजारपेठेवर लक्ष द्यावेअमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लागू केलेल्या करांच्याबाबत निर्णय घेतला आहे. आपण स्वतःच तयार केलेले उत्पादन भारतीयांनी घेतले तर आपल्याला मोठी बाजारपेठ उपलब्ध होईल. द्राक्षासाठीच नाहीतर हे सर्वच क्षेत्रासाठी लागू होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आम्हाला याबाबत सूचना केल्या आहेत. त्यांनी सांगितले की, राज्यात जे जे उत्पादन होते त्या उत्पादनाला अमेरिकेने लागू केलेल्या करांचा फटका बसू नये म्हणून त्यासाठी बाजारपेठ कशी उपलब्ध होईल यावर भर द्या. जगातील इतर देशातील बाजारपेठ अधिक चांगली कशी उपयोगी पडेल, याविषयीचे नियोजन सुरू आहे, असेही पवार यांनी सांगितले..मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेतून चुकीच्या महिलांनी लाभ घेतल्याबाबत मंत्र्यांशी बोलणार आहे. योजना पारदर्शक आणि खऱ्या लाभार्थ्यांना लाभ मिळावा, ही माफक अपेक्षा असते; परंतु त्याचा गैरफायदा कुणी घेऊ नये. यासाठी आम्ही पुन्हा योजनेचा फेरआढावा घेणार आहोत.- अजित पवार, उपमुख्यमंत्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.