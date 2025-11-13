Baramati Politics : माझही पवारसाहेबांवर प्रेमच आहे; बारामतीत अजित पवारांचे पवारसाहेबांना कृतज्ञतेचे शब्द!

बारामती : ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्याबद्दलही अजित पवार यांनी कृतज्ञतेची भावना व्यक्त केल्यानंतर उपस्थितांनी टाळ्यांचा कडकड़ाट करत त्यांच्या या भूमिकेचे स्वागत केले. माझही साहेबांवर प्रेमच आहे, याचा पुन्हा एकदा अजित पवार यांनी पुनरुच्चार केला. बारामतीत गुरुवारी (ता. 13) बारामती नगरपरिषद व माळेगाव नगरपंचायतीच्या उमेदवारांच्या मुलाखतीनंतर झालेल्या मेळाव्यात एका कार्यकर्त्याने अजित पवारांना चिठ्ठी देत खासदारकीच्या निवडणूकीबाबत काही नमूद केले होते. तेव्हा या चिठ्ठीवर व्यक्त होताना अजित पवार यांनी बेरजेच्या राजकारणावर भर दिला. .अजित पवार म्हणाले, खासदारकीला अस झाल आमदारकीला अस झाल, असल काही तुम्ही मला सांगू नका, शेवटी सगळे मतदार आपलेच आहेत. काय झाल, एका बाजूला आदरणीय पवारसाहेब एकाबाजूला अजित पवार....बारामतीकरांच्या पुढे प्रश्न निर्माण होणारच ना....का काहींच प्रेम साहेबांवर नसाव....असल पाहिजे, माझही प्रेम आहेच ना....पण मी काही राजकीय भूमिका घेतली.....याचा अर्थ काहीतरी वेगळा छोटाविचार करणे चुकीचे आहे.....अरे जरा दिलदारपणा वाढवा....मनाचा मोठेपणा करा.....अधिकाऱ्यांनी व्यवहार थांबवायला हवा होता\nमुंढव्यातील कथित जमीन गैरव्यवहारप्रकरणी अजित पवार यांची अपेक्षा.आपण कालपर्यंत एकत्रच होतो ना....मला सुरवातीला निवडून द्यायला पवारसाहेबच कारणीभूत आहेत ना....काय वरुन पडलो होतो का मी....हे कस आपल्याला विसरता येईल...तुम्ही फार संकुचित विचारांचे राहू नका....बारामतीकरांनी विधानसभेला मला लाखांच मताधिक्य दिलच ना...अस सांगत अजित पवार यांनी कार्यकर्त्यांनाही बेरजेचे राजकारण करण्याचा संदेश या निमित्ताने दिला.....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.