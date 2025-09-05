पुणे : ‘‘शासनाने यापूर्वी गावांसाठी विविध योजना आणल्या. गावे स्वच्छ झाली, गावात चांगल्या सवयी लागल्या, सुधारणा झाली. मात्र, त्यात सातत्य राहत नाही. कामाचा दर्जा चांगला असला पाहिजे. योजनांचा लाभ थेट सामान्य माणसापर्यंत पोहोचला पाहिजे. ग्रामविकासात लोकसहभाग महत्त्वाचा आहे आणि त्यातूनच आदर्श व समृद्ध गावे घडतील,’’ अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली..पुणे जिल्हा परिषदेच्या वतीने मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान जिल्हा कार्यशाळेचे उद्घाटन गुरुवारी (ता. ४) उपमुख्यमंत्री पवार यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, खासदार मेधा कुलकर्णी, आमदार बाबाजी काळे, शंकर मांडेकर, विभागीय आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील मापारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भूषण जोशी, माजी सनदी अधिकारी मल्लिनाथ कलशेट्टी आदी उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ‘‘आर. आर. पाटील यांनी ग्रामविकासाच्या विविध योजना आणल्या. त्या योजना केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आणि देशभरात लागू केल्या. संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियानामध्ये सातत्याने सांगली आणि सातारा जिल्ह्यांचा आलटून पालटून पहिला क्रमांक येत राहिला आहे. यावर्षी मात्र आता मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियानामध्ये पुणे जिल्ह्याचा प्रथम क्रमांक आला पाहिजे. महाराष्ट्राचे विकास पाऊल वेगाने पडत आहे. इतर राज्येदेखील आपल्याकडे आदर्श म्हणून पाहत आहेत.’’.भरणे म्हणाले, ‘‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान राबविताना शेतकरी आणि ग्रामस्थ हा घटक केंद्र बिंदू मानून, सर्व सरपंचांपासून ते आमदार खासदार आणि मंत्र्यांनी आपला ठसा उमटेल असे काम करावे.’’ मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीकांत खरात यांनी आभार मानले..Pune News : आयुक्त बंगल्यातून लाखोंचे साहित्य गायब; आयुक्त बंगल्यातून लाखोंचे साहित्य गायब.डिसेंबरपर्यंत निवडणुका होतील...‘‘स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डिसेंबर, जानेवारीपर्यंत होण्याची शक्यता आहे. या दरम्यान पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदांवर सदस्यांची नियुक्ती झालेली असेल. या योजनेच्या माध्यमातून सरपंचांना गावात चांगले काम करण्याची संधी आहे. त्यामुळे हे अभियान सामूहिक प्रयत्नांमधून यशस्वी करा. आपले गाव तालुका, जिल्हा आणि राज्य पातळीवर येईल यासाठी प्रयत्न करा,’’ असेही पवार यांनी म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.