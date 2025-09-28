Ajit Pawar : बारामती, लोणावळा व चाकण शहरे इंदूरच्या धर्तीवर स्वच्छ करणार, अजित पवार यांची माहिती...

बारामती : देशात गेली अनेक वर्षे सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरची ओळख आहे, त्याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील बारामती, लोणावळा व चाकण या तीन शहरांमध्ये स्वच्छतेबाबत व्यवस्था निर्माण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. .येथील बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना त्यांनी या बाबत माहिती दिली. ते म्हणाले, इंदूर सलग अनेक वर्षे स्वच्छ शहर म्हणून नावलौकीक प्राप्त करत आहे. पुणे जिल्ह्यातील बारामती, लोणावळा व चाकण या तीन शहरांची स्वच्छतेबाबतची व्यवस्था त्याच धर्तीवर करण्याचा माझा प्रयत्न आहे..Pune News : स्वदेशी तंत्रज्ञान गावोगावी विकास घडवेल - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस.अर्थात यात महिलांची मला साथ हवी आहे. तेथे ओला व सुका कचरा वेगळा साठवला जातो, वेळेवर घंटागाडी येते, त्यांना तो कचरा दिला जातो. जे निवृत्त लोक आहेत त्यांनीही अशा सार्वजनिक कामात मला मदत केली पाहिजे, अशी माझी अपेक्षा आहे. या बाबत मला काही कठोर निर्णय घ्यावे लागतील, पण शहर स्वच्छतेच्या दृष्टीने असे निर्णय घेतले जातील, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले..बारामतीत उभारणार स्मार्ट टॉयलेट....बारामतीत तीन ठिकाणी सुमारे दोन कोटी रुपये खर्चून स्मार्ट टॉयलेटसची उभारणी केली जाणार असल्याची माहितीही अजित पवार यांनी दिली. शारदा प्रांगणात अल्प उत्पन्न गटातील मुलांसाठी इंग्रजी सीबीएसई शाळा एक संस्था सुरु करणार असून त्या साठी 17 कोटी 50 लाख रुपये खर्चून अत्याधुनिक इमारत उभारण्यात येत आहे. उर्दू शाळेच्या इमारतीसाठीही सात कोटींचा निधी दिला आहे, तिरंगा सर्कल ते पेन्सिल चौक राहिलेली कामे करण्यासाठी अतिरिक्त पाच कोटी दिले आहे. सिल्व्हर ज्युबिली रुग्णालयाशेजारी महावितरणची नवीन इमारत उभारली जाणार असून, जळोची येथे अग्निशामक केंद्र उभारणीसाठी दोन कोटींचा निधी दिल्याचे ते म्हणाले..बारामतीचा इतिहास जिवंत होणार....श्रीमंत बाबूजी नाईक वाडयामध्ये भीमथडी ते बारामती हा इतिहास दृकश्राव्य माध्यमातून पुढील पिढीसमोर दाखविला जाणार असल्याचेही अजित पवार यांनी सांगितले.मोरगावला भाविकांची संख्या वाढणार...अष्टविनायक विकास आराखडयासाठी 250 कोटींचा निधी दिल्याचे सांगत, मोरगावचा विकास असा करणार आहे की येथील भाविकांची संख्या निश्चित वाढणार आहे. मोरगाव व मुर्टीच्या शाळांनाही सीएसआरमधून निधी दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.मिलिंद संगई, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.