Ajit Pawar : बारामती, लोणावळा व चाकण शहरे इंदूरच्या धर्तीवर स्वच्छ करणार, अजित पवार यांची माहिती...

Swachh City Mission : बारामती, लोणावळा व चाकण शहरांना इंदूरच्या धर्तीवर स्वच्छ आणि नियोजित बनवण्यासाठी महिलांचा व नागरिकांचा सक्रिय सहभाग अपेक्षित असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
बारामती : देशात गेली अनेक वर्षे सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून इंदूरची ओळख आहे, त्याच धर्तीवर पुणे जिल्ह्यातील बारामती, लोणावळा व चाकण या तीन शहरांमध्ये स्वच्छतेबाबत व्यवस्था निर्माण करण्याचा माझा प्रयत्न आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

