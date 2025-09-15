पुणे

Ajit Pawar : वाहतूक पोलिसांची कान उघाडणी; हडपसरमधील कोंडीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बरसले

HadapsarTraffic : हडपसर गाडीतळ चौकातील गंभीर वाहतूक कोंडी पाहून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका व वाहतूक पोलिसांना खडसावले आणि तातडीच्या उपाययोजनांचे आदेश दिले.
Ajit Pawar Criticizes Traffic Police Over Hadapsar Jam

Ajit Pawar Criticizes Traffic Police Over Hadapsar Jam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हडपसर : गाडीतळ चौकात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची परिस्थिती पाहून ‘हे काही बरोबर नाही !’ असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांची कान उघाडणी केली.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
auto rickshaw violations
Ajit Pawar political address
Hinjawadi traffic issues
Hadapsar market
Pink Rickshaw Initiative
Traffic congestion in Pimpri-Chinchwad
Ravet traffic issues

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com