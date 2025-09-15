Ajit Pawar : वाहतूक पोलिसांची कान उघाडणी; हडपसरमधील कोंडीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार बरसले

हडपसर : गाडीतळ चौकात होणाऱ्या वाहतूक कोंडीची परिस्थिती पाहून ‘हे काही बरोबर नाही !’ असे म्हणत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी महापालिका आणि वाहतूक पोलिसांची कान उघाडणी केली. .शनिवारी (ता. १३) उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हडपसर येथून आपल्या जनसंवाद कार्यक्रमाची सुरुवात केली. यात परिसरातील कार्यकर्ते व नागरिकांनी वाहतूक कोंडीची तक्रार केली होती. त्याअनुषंगाने त्यांनी रविवारी गाडीतळ चौकात प्रत्यक्ष भेट देऊन वाहतूक कोंडीची समस्या जाणून घेतली. येथून सोलापूर व सासवड रस्त्याने वळणारी वाहने, पीएमपीचा मुख्य बसथांबा व डेपो तसेच पाच ते सहा ठिकाणी असलेले अनधिकृत रिक्षाथांबे यामुळे गर्दीच्या वेळेस परिसरात वाहतूक कोंडी होते. महापालिका, पीएमपी प्रशासन व वाहतूक पोलिसांकडून कोणतेही नियोजन केले जात नसल्याने ही परिस्थिती उद्भवत असल्याची तक्रार उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे आली होती..उपमुख्यमंत्री पवार यांनी नागरिक, कार्यकर्ते व अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून वाहतूक कोंडीची कारणे जाणून घेतली. तसेच सोडविण्यासंदर्भात काही उपाययोजना करता येतील का? याबाबत अप्पर पोलिस आयुक्त मनोज पाटील, महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम, आमदार चेतन तुपे, महापालिका व वाहतूक शाखेचे पोलिस अधिकारी यांच्याशी चर्चा केली..दरम्यान, या वेळी ‘दादा, केवळ दोन दिवस आपला दौरा असल्यामुळे वाहतूक पोलिस व पालिका प्रशासनाने येथील अतिक्रमणे व अवैध रिक्षाथांबे हटविले आहेत. इतर दिवशी मात्र येथील बेशिस्त रिक्षा रस्त्यावर अवैध थांबे करून वाहतूक कोंडी करत असतात,’ अशी थेट तक्रार माजी महापौर वैशाली बनकर व माजी नगरसेवक सुनील बनकर यांनी उपमुख्यमंत्री पवार यांच्याकडे केली. त्यावेळी समोरच असलेल्या मनोज पाटलांकडे पाहून ‘हे काही बरोबर नाही,’ अशा शब्दांत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हडपसर वाहतूक शाखेच्या कामाबाबत नाराजी व्यक्त केली..उपमुख्यमंत्री पवार यांनी या वेळी संबंधित अधिकाऱ्यांशी लागलीच चर्चा करून हडपसर बस डेपोत आत बाहेर ये-जा करणाऱ्या बस व अवैध रिक्षाथांबे यांच्या पर्यायी व्यवस्थेबाबत कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या. परिसरात असलेली पार्किंग समस्या व अतिक्रमणे याबाबतही गांभीर्याने विचार करून कार्यवाही करण्याची सूचना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.