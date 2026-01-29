Ajit Pawar Funeral : दादांना भेटायची ही शेवटची पहाट... अजित पवारांच्या आठवणीत राष्ट्रवादीच्या कार्यकर्त्यांचा अश्रूंचा बांध फुटला

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे (एनसीपी) प्रमुख नेते अजित पवार यांच्या पार्थिवावर आज सकाळी ११ वाजता शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहे. अजित पवार यांच्या निधनाची बातमी ऐकताच राज्यभरातील कार्यकर्त्यांचा अश्रूंचा बांध फुटला. बुधवार सकाळपासूनच लाखो कार्यकर्ते बारामतीत जमायला सुरुवात झाली. अजित दादांच्या अंतिम शेवटच्या दर्शनासाठी कार्यकर्त्यांनी रात्र जागून काढली..बारामतीत अजित पवार यांच्या पार्थिवाचे अंतिम दर्शन घेण्यासाठी हजारो कार्यकर्ते आणि नागरिकांनी गर्दी केली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपल्या नेत्याला अश्रूंच्या माध्यमातून श्रद्धांजली वाहिली. अनेकांना "दादा" म्हणून ओळखले जाणाऱ्या अजित पवार यांना शेवटचा निरोप देताना भावुक होऊन अश्रू अनावर झाले..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या वैशाली नागवडे या देखील धाय मोकलून रडल्या. त्या म्हणाल्या, "मी गेली २५ वर्षे दादांसोबत पक्षाचे काम केले. आम्हाला पहाटे फक्त काटेवाडीला आणि दादांच्या घरी मुंबईला किंवा देवगिरीला जायची सवय आहे. आज ही शेवटची पहाट आहे दादांना भेटायला यायची. पण दादा कुठेच नाहीत. दादा दादा होते. कुणी दादांची जागा घेऊ शकत नाही. आमचा हक्काचा माणूस गेला आहे. आम्हाला कार्यकर्त्यांना कळत नाहीये कुठे गेले दादा. गेली २५ वर्षे दादांच्या नेतृत्वाखाली मी काम केले, अनेक संघर्ष केले. पण दादांचा शब्द होता की, 'मी शेवटपर्यंत तुमच्यासोबत राहीन, कुणालाही सोडून जाणार नाही.'".Ajit Pawar Funeral News LIVE Updates : बारामतीत अजितदादांच्या अनंताच्या प्रवासाला सुरुवात, बारामतीत शोककळा, अंत्ययात्रा मार्गस्थ.अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. त्यांच्या पार्थिवावर आज (२९ जानेवारी) बारामतीत पूर्ण राजकीय सन्मानासह अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह अनेक नेत्यांनी श्रद्धांजली वाहिली आहे..कसा घडला अपघात?बुधवारी (२८ जानेवारी) सकाळी विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना बारामती विमानतळाजवळ लँडिंगच्या वेळी त्यांचे चार्टर्ड विमान (Learjet 45 XR) कोसळले आणि भीषण आग लागली. या अपघातात अजित पवारांसह विमानातील इतर चार जणांचाही मृत्यू झाला. अपघाताच्या वेळी दाट धुके आणि कमी दृश्यमानता (सुमारे ८०० मीटर) असल्याने हा अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात समोर आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.