Ajit Pawar Passed Away : आमचा पांडुरंग नेला.... अमोल मिटकरींची अजित पवार यांच्या निधनानंतर काळीज चिरणारी पोस्ट

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे अपघाती निधन झाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये अपघात झाला असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. आज सकाळी 9 ते 9.15 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला बारामतीमध्ये लॅंडिंगदरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला आहे. .विमानामध्ये अजित पवार यांच्यासोबतच त्यांचे सुरक्षारक्षक देखील उपस्थित होते. अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. अजित पवार यांच्यावर उद्या (दि.29) सकाळी ११ वाजता बारामतीमधील विद्या प्रतिष्ठान संकुलाच्या मैदानावरअंत्यसंस्कार होणार आहेत. .Ajit Pawar Death News LIVE Updates : मुख्यमंत्री अजित पवार, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बारामतीत दाखल.दरम्यान राष्ट्रवादीचे नेते अमोल यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर भावूक पोस्ट केली आहे. यात त्यांनी आमच्या देवालाच नेले असे म्हटले आहे. अमोल मिटकरींची पोस्ट जशीच्या तशी- "आमच्या परिवाराचा पांडुरंग नेला तु,इतक्या वर्षांनी सुखाचे पारिवारिक प्रसंग ज्या जिवंत देवाने माझ्या परिवाराच्या आयुष्यात आणले त्या देवाला तु घेऊन गेलास 😭तुझ्यावर विश्वास ठेवला होता पण आता तोही हरवलाय.ही बघ माझी लेकरं माझ्या देवाकडे बघणारा बघ माझा छोटा शंभु" .उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनामुळे राज्यात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा पाळण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले की, "मी एक चांगला मित्र गमावला." पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यांच्यासह देशभरातील अनेक नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे..अपघात कसा झाला? अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात सकाळी सुमारे ८.४५ ते ९.१५ वाजेच्या दरम्यान बारामती विमानतळाजवळ घडला. अजित पवार हे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चार जनसभांना संबोधित करण्यासाठी निघाले होते. विमान (Learjet 45) लँडिंगच्या प्रयत्नात रनवेपासून बाजूला गेले आणि आग लागून पूर्णपणे जळून खाक झाले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, जोरदार आवाज झाला आणि विमान आगेच्या गोळ्यात तब्दील झाले. मृतदहे इतके जळाले होते की, अजित पवार यांची ओळख त्यांच्या हातातील घड्याळ आणि कपड्यांवरून पटली.