Ajit Pawar Passed Away : आमचा पांडुरंग नेला.... अमोल मिटकरींची अजित पवार यांच्या निधनानंतर काळीज चिरणारी पोस्ट

Ajit Pawar Plane Crash : राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी “आमचा पांडुरंग नेला” अशी काळीज चिरणारी भावनिक पोस्ट केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसह अनेक राष्ट्रीय नेत्यांनी शोक व्यक्त केला आहे.
Supporters gather in shock as news emerges of a reported plane crash involving Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar near Baramati.

राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे अपघाती निधन झाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमानाचा बारामतीमध्ये अपघात झाला असल्याची मोठी बातमी समोर आली आहे. आज सकाळी 9 ते 9.15 वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला बारामतीमध्ये लॅंडिंगदरम्यान अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात झाला आहे.

