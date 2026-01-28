Ajit Pawar Passed Away : अजित पवार यांची निधनाच्या काही मिनिटं आधी सोशल मीडियावर पोस्ट, काय म्हणाले होते ?

Ajit Pawar Last Social Media Post : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांचा आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ विमान अपघातात निधन झाले. या भीषण अपघातात विमानातील सर्व सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात अजित पवार यांच्यासह दोन वैमानिक, त्यांचा वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक (PSO), वैयक्तिक सहाय्यक आणि फ्लाइट अटेंडंट यांचा समावेश आहे..अपघात कसा घडला?मुंबईहून बारामतीकडे निघालेल्या लिअरजेट ४५ (Learjet 45) या चार्टर विमानाने सकाळी सुमारे ८.४५ ते ९.०० वाजेच्या सुमारास बारामती विमानतळावर लँडिंगचा प्रयत्न केला. मात्र, लँडिंगदरम्यान विमान धावपट्टीच्या बाजूला जाऊन कोसळले आणि त्यानंतर भीषण आग लागली. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितल्याप्रमाणे, अपघातानंतर विमानातून मोठ्या प्रमाणात धूर आणि आग दिसली असून, विमान तुकडे-तुकडे झाले. काही स्रोतांनुसार, धुके (fog) हे अपघाताचे एक कारण असू शकते. विमान VSR कंपनीचे होते आणि ते मुंबईहून सकाळी ८.१० वाजता उड्डाण केले होते..अजित पवार यांचे शेवटचे ट्वीट अपघातापूर्वी सकाळी ८:५७ वाजता अजित पवार यांनी X (पूर्वीचे Twitter) वर शेवटचे ट्वीट केले होते. महान स्वातंत्र्यसेनानी लाला लजपत राय यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांनी अभिवादन केले: "राष्ट्राच्या स्वातंत्र्यासाठी आपले सर्वस्व अर्पण करणारे, महान स्वातंत्र्य सेनानी, स्वराज्याचे उद्घोषक, ‘पंजाब केसरी’ लाला लाजपत राय जी यांना जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन! त्यांची राष्ट्रनिष्ठा आपल्याला कायमच प्रेरणा देत राहील.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.