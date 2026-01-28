पुणे

Ajit Pawar Passed Away : अजित पवार यांची निधनाच्या काही मिनिटं आधी सोशल मीडियावर पोस्ट, काय म्हणाले होते ?

Ajit Pawar News : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि NCP नेते अजित पवार यांचा बारामती विमानतळाजवळ विमान अपघातात निधन झाले आहे.या अपघातात विमानातील सर्व सहा लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यात पायलट, वैमानिक, PSO, सहाय्यक आणि फ्लाइट अटेंडंट यांचा समावेश आहे.
Ajit Pawar

Wreckage of the Learjet 45 aircraft at Baramati airport following the fatal crash that claimed the life of Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar and five others.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Ajit Pawar Last Social Media Post : महाराष्ट्राच्या राजकारणाला मोठा धक्का बसला आहे. राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे प्रमुख अजित पवार यांचा आज सकाळी बारामती विमानतळाजवळ विमान अपघातात निधन झाले. या भीषण अपघातात विमानातील सर्व सहा जणांचा मृत्यू झाला असून, त्यात अजित पवार यांच्यासह दोन वैमानिक, त्यांचा वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक (PSO), वैयक्तिक सहाय्यक आणि फ्लाइट अटेंडंट यांचा समावेश आहे.

Loading content, please wait...
Social Media
Ajit Pawar
Baramati
death
Twitter

Related Stories

No stories found.