Ajit Pawar Last Message : मुलाबाळांना चांगलं शिकवा, निर्व्यसनी राहा, आयुष्य नीट जगा; निधनापूर्वी अजित पवारांनी दिलेला अखेरचा सल्ला

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बारामती येथील विमान अपघातात अजित पवारांसह दुर्दैवी निधन झाले आहे. अजित पवारांच्या जाण्याने महाराष्ट्रावर शोककळा पसरली आहे. सकाळपासून अॅक्टिव्ह असणारे अजितदादा काही क्षणांत आपल्यातून निघून गेले यावर कुणाचाच विश्वास बसत नाहीये. राजकारणावर आणि प्रशासणावर पकड असणारे, रोखठोक तितकेच दिलदार असणाऱ्या अजित दादांचा आदरयुक्त दराराही तितकाच होता.अलीकडेच अजित पवारांनी एका भाषणात लोकांना सल्ला दिला होता. हा सल्लात्यांच्या निधनानंतर पुन्हा व्हायरल झाला आहे..अजित पवार यांनी काही दिवसांपूर्वी चाकण येथील जाहीर लोकांना सल्ला दिला होता की, “राजकारण लय वंगाळ आहे. जमिनीचे पैसे आले असतील तर राजकारणात पडू नका. धंदा-पाणी करा, मस्तपैकी राहा, मुलाबाळांना चांगलं शिकवा आणि निर्व्यसनी जीवन जगा. काहींना जमिनीचे पैसे आले की लगेच राजकारणात उडी घ्यायची हौस होते. बायकोला उभं करा, तू निवडणूक लढ..असं करू नका. पैसे संपले की काय करणार? दोन हाताला चुना लावून ‘ठो-ठो’ करणार? त्याचा काहीच उपयोग नाही" साधुसंतांनीही आपल्याला तेच सांगितले असल्याचे अजित दादा म्हणाले होते. दादांनी आयुष्य नीट जगा असा सल्ला यावेळी दिला होता..Ajit Pawar Death News LIVE Updates: दादा परत या म्हणत बारामती रुग्णालयासमोर कार्यकर्त्यांचा तीव्र आक्रोश.कसा झाला अपघात ? अजित पवार हे मुंबईहून बारामतीकडे जात असताना हे अपघात झाला. चार्टर विमान (Learjet 45, रजिस्ट्रेशन VT-SSK) बारामती विमानतळावर लँडिंग करताना रनवेवरून घसरले, कोसळले आणि स्फोट होऊन आग लागली. अपघाताच्या वेळी विमानात अजित पवार, दोन क्रू मेंबर्स (पायलट), त्यांचे पीएसओ (पर्सनल सिक्युरिटी ऑफिसर) आणि एक अटेंडंट असे पाच जण होते. सर्वांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला..अजित पवार हे जिल्हा परिषद निवडणुकीच्या प्रचारासाठी चार सभांना जाण्यासाठी हे विमानाने निघाले होते. सकाळी सुमारे ८.४५ ते ९.१२ च्या सुमारास हा अपघात झाला. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, विमान लँडिंगच्या प्रयत्नात फसले, मोठा स्फोट झाला आणि आगीच्या ज्वाळांनी विमान वेढले गेले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.