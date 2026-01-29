पुणे

Ajit Pawar Passed Away: अलविदा दादा ! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आज बारामतीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, राज्यात शोकाकूल वातावरण

Ajit Pawar Funeral : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय केंद्रीय नेते आणि अनेक प्रमुख नेते अंत्यविधीत उपस्थित राहणार आहेत. केंद्र आणि राज्य सरकारने दुःख व्यक्त केले असून महाराष्ट्रात तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला गेला आहे.
Supporters and political leaders gather at Vidya Pratishthan Ground, Baramati, to pay last respects to Deputy Chief Minister Ajit Pawar during his state funeral.

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख अजित पवार यांचे बुधवार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथील विमान अपघातात निधन झाले. ही दुःखद घटना महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वावर मोठा धक्का आहे. आज त्यांच्यावर बारामतील विद्या प्रतिष्ठान संकुलाच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामती पुण्यासह राज्यभर शोकाकूल वातावरण आहे.

