Ajit Pawar Passed Away: अलविदा दादा ! उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर आज बारामतीत शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार, राज्यात शोकाकूल वातावरण

महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे प्रमुख अजित पवार यांचे बुधवार, २८ जानेवारी २०२६ रोजी बारामती येथील विमान अपघातात निधन झाले. ही दुःखद घटना महाराष्ट्राच्या राजकीय विश्वावर मोठा धक्का आहे. आज त्यांच्यावर बारामतील विद्या प्रतिष्ठान संकुलाच्या मैदानावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. अजित पवार यांच्या निधनामुळे बारामती पुण्यासह राज्यभर शोकाकूल वातावरण आहे..अजित पवार यांचे पार्थिव बारामती वैद्यकीय महाविद्यालयात नेण्यात आले होते. त्यानंतर अंत्यदर्शनासाठी विद्या प्रतिष्ठानच्या प्रांगणात ठेवण्यात आले, जिथे हजारो समर्थक आणि बारामतीकरांनी भावुक होऊन श्रद्धांजली वाहिली. पार्थिव काटेवाडी येथील त्यांच्या निवासस्थानी ठेवण्यात नेण्यात येणार आहे त्यानंतर सकाळी ९ वाजता अंत्ययात्रेला सुरुवात होईल. ही यात्रा विद्या प्रतिष्ठानच्या मैदानावर समाप्त होईल, जिथे सकाळी ११ वाजता पूर्ण शासकीय इमामात अंत्यसंस्कार होतील..Ajit Pawar Death News LIVE Updates : डोळ्यांत अश्रू, मनात शोक; अजितदादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी बारामतीत जनसागर, आज अंत्यसंस्कार.शोकाकुल वातावरणमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कुटुंबीयांची भेट घेऊन सांत्वन केले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्यादी प्रमुख नेते अंत्यविधीसाठी उपस्थित राहणार आहेत. बारामती विमानतळावर पोलिस आणि NDRF ची सुरक्षा वाढवण्यात आली आहे. .राजकीय प्रतिक्रियाप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी अजित पवार यांना "जनतेचा नेता" म्हणून श्रद्धांजली वाहिली. शरद पवार यांनी हे "पूर्णपणे अपघात" असल्याचे सांगितून कोणतीही कटकारस्थान नसल्याचे स्पष्ट केले. राहुल गांधी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस यांनीही दुःख व्यक्त केले. महाराष्ट्र सरकारने तीन दिवसांचा शासकीय दुखवटा जाहीर केला आहे.अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी पोकळी निर्माण झाली आहे. बारामती आणि संपूर्ण राज्य शोकमग्न आहे. .अपघात कसा झाला? अजित पवार मुंबईहून बारामतीकडे चार्टर्ड Learjet 45 विमानाने प्रवास करत होते. ते जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी चार सभांना संबोधित करण्यासाठी येत होते. सकाळी सुमारे ८:४५ वाजता बारामती विमानतळावर लँडिंगच्या प्रयत्नादरम्यान विमान रनवेच्या जवळपास २०० मीटर अंतरावर क्रॅश झाले. विमानात अजित पवार यांच्यासह त्यांचा वैयक्तिक सुरक्षा रक्षक (PSO), एक सहाय्यक आणि दोन क्रू सदस्य (पायलट आणि सह-पायलट) असे एकूण पाच जण होते. सर्वांचा जागीच मृत्यू झाला. विमानात प्रचंड स्फोट झाला आणि ते आगीत भस्म झाले. प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितले की, विमान रनवेच्या बाजूने फिसलले आणि आग लागली, ज्यामुळे बचावकार्य कठीण झाले.