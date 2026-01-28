Ajit Pawar Passes Away : अजितदादांचं निधन, पुणे आज-उद्या बंद; मनपा आयुक्तांचा मोठा निर्णय

Ajit Pawar Plane Crash: राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं विमान अपघातात निधन झालं आहे. आज बारामतीत राजकीय सभेसाठी जात असताना त्यांच्या विमानाचा अपघात झाला. या घटनेनंतर राज्यासह देशभरात हळहळ व्यक्त केली जाते आहे. महत्त्वाचे म्हणजे अजित पवार यांच्या निधनानंतर दोन दिवस पुणे बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, महानगर पालिका आयुक्तांनी हा निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार आज आणि उद्या पुणे बंद राहणार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. याबरोबरच मार्केट यार्ड देखील बंद राहणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. याशिवाय आज बारामतीदेखील बंद ठेवण्यात आली आहे. व्यापाऱ्यांनी सर्व आस्थापना बंद ठेवल्या आहेत. तसेच लोकांनी पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे धाव घेतली आहे..Ajit Pawar Death News LIVE Updates: शरद पवार, प्रतिभा पवार बारामतीत दाखल.आज सकाळी बारामती विमानतळावर विमानाचे लँडिंग करताना झालेल्या अपघातात विमानातील सर्व जणांचा मृत्यू झाल्याचं सांगण्यात येत आहे. विमान लँड करण्याचा प्रयत्न करत असताना वैमानिकाला धावपट्टीचा अंदाज न आल्यामुळे या विमानाचा अपघात झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे..Ajit Pawar Death: लोकनेता हरपला! राष्ट्रपती ते पंतप्रधान... राजकीय नेत्यांनी अजित पवारांना वाहिली श्रद्धांजली.अजित पवार आज तालुका पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीच्या प्रचारासाठी बारामती तालुक्यात सभा घेणार होते. त्यासाठी ते मुंबईहून बारामतीला विमानाने निघाले होते. मात्र बारामती विमानतळावर त्यांचे विमान अपघातग्रस्त झाल्याने या त्यांचं दुर्दैवी निधन झालं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.