Pune News : ११६ कोटीची जमीन नाममात्र दरात हस्तांतरित करा; अजित पवारांच्या जिल्हा प्रशासनाला सूचना

पुणे - बंडगार्डन ते मुंढवा पूल या दरम्यान नदी काठ सुधारचे काम करताना शासनाच्या विविध विभागांच्या जमिनी महापालिकेच्या ताब्यात देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तब्बल ११६ कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. पण हा मुख्यमंत्र्यांच्या वॉररुमधील प्राधान्याने पूर्ण करण्याचा प्रकल्प आहे. त्यामुळे ही जागा नाममात्र दराने महापालिकेला हस्तांतरित करा असे आदेश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत..पुणे शहरात संगमवाडी ते बंडगार्डन आणि बंडगार्डन ते मुंढवा पूल या दरम्यान नदी काठ सुधार प्रकल्प राबविला जात आहे. पुढच्या टप्प्यात औंध ते वाकड पूल या दरम्यान नदी काठ सुधार प्रकल्प सुरु करण्याचे महापालिकेचे नियोजन आहे. यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोमवारी आढावा बैठक घेतली. महापालिकेचे आयुक्त नवल किशोर राम, अतिरिक्त आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते..बंडगार्डन ते मुंढवा पूल या टप्प्याचा आढावा घेत असताना शासकीय जमीन महापालिकेच्या ताब्यात आली नसल्याने निदर्शनास आले. त्यावर महापालिकेने ही जमीन शासनाच्या महिला व बालकल्याण विकास विभाग, बॉटनिकल गार्डन, वन विभाग, संरक्षण विभाग यांच्या ताब्यात आहे. सुमारे २२.२६ हेक्टर जागेचे भूसंपादन आवश्यक आहे. पण या जागेसाठी मोबदला म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयाने महापालिकेकडे ११६ कोटी निधीची मागणी आहे असे निदर्शनास आणून दिले..यावर उपमुख्यमंत्री पवार यांनी हा प्रकल्प मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या वॉररूममधील महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. शासनाच्याच प्रकल्पासाठी शासनाची जमीन लागत असताना त्यासाठी कशाला पैसे मागता. नाममात्र दराने ही जमीन महापालिकेला द्या, त्यासाठीचा प्रस्ताव सादर करा अशा सूचना पवार यांनी बैठकीत दिल्या आहेत. त्यामुळे महापालिकेवरच मोठा आर्थिक भार कमी होणार आहे..अशी आहे जमिनीची मागणीमहिला व बालकल्याण विकास विभागाची मुंढवा सर्व्हे क्रमांक ९३ येथील ०.७७ हेक्टर, बॉटनिकल गार्डनची मुंढवा सर्व्हे क्रमांक ८८ येथील ३.४ हेक्टर आणि वन विभागाची कोरेगाव पार्क सर्व्हे क्रमांक ३० व ३९ येथील ११ हेक्टर जागांचा समावेश आहे. संरक्षण खात्याने संगमवाडी येथील ७ हेक्टर जागेवर कामाला परवानगी दिली यासाठी संरक्षण विभागाला महापालिका त्यासाठी ३२ कोटी रुपये देणार आहे. येत्या आठवड्यात महापालिका व संरक्षण खाते यांच्यात यासंदर्भात सामंजस्य करार होणार आहे..एकतानगरीसाठी निधीचा आढावापुणे महापालिकेने मुठा नदीमध्ये राजाराम पूल ते वारजे या दरम्यान नदी काठ सुधार प्रकल्प करण्याचे नियोजन केले आहे. त्यामुळे एकतानगरी येथील पुराचा धोका कमी होणार आहे. या प्रकल्पासाठी राज्य शासनाने आपत्ती व्यवस्थापन निधीतून ३०० कोटी रुपये द्यावेत अशी मागणी बैठकीत केली. त्यावर पवार यांनी आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडे किती निधी शिल्लक आहे, याचा आढावा घेऊन याबाबत निर्णय घेतला जाईल. जर निधी असेल तर तो मंजूर केला जाईल.