Ajit Pawar : लाखांचा जनसमुदाय....पण बारामतीकरांनी केले शिस्तीचे पालन....

Ajit Pawar funeral security arrangements Baramati : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी बारामतीत लाखोंचा जनसमुदाय जमला. प्रचंड गर्दी असूनही पोलिसांच्या काटेकोर नियोजनामुळे व नागरिकांच्या शिस्तपालनामुळे अंत्यसंस्कार शांततेत पार पडले. बारामतीकरांनी शिस्तीने दादांना अखेरचा निरोप दिला.
मिलिंद संगई, बारामती
बारामती : लाखावर जमलेला जनसमुदाय....प्रत्येकाच्या डोळयात पाणी, चेह-यावर अस्वस्थता....कुटुंबातील घटक गमावल्याचे दुःख....ज्या नेत्याने गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ बारामतीच्या सर्वांगिण विकासासाठी जिवाचे रान केले, त्याला अखेरचा निरोप देताना बारामतीकरांनीही अजित पवार ज्या शिस्तीचे भोक्ते होते, त्या शिस्तीचे दर्शन घडविले.

