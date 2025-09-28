Ajit Pawar : "माझ्यासारखा आमदार तुम्हाला मिळणार नाही..." अजित पवार यांची स्पष्टोक्ती...

बारामती : माझ्यासारखा आमदार तुम्हाला मिळणार नाही, ज्या दिवशी या भागाचे प्रतिनिधीत्व करण्याचे मी बंद करेन त्या दिवशी तुम्हाला समजेल, जे चांगले काम करतात त्यांना चांगल नाही म्हटल तरी चालेल पण किमान नाउमेद तरी करु नका, अशा शब्दात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आपली उद्विगनता बोलून दाखविली. .बारामती सहकारी बँकेच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत बोलताना अजित पवार यांनी विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. अजित पवार म्हणाले, कोठेतरी पावसाचे पाणी साचते लगेच त्याचे फोटो व्हिडीओ काढून टाकले जातात, लाडक्या बहिणींनाही इतर पर्यायी रस्ता असतो मात्र त्या पाण्यातूनच त्या दुचाकी नेण्याचा प्रयत्न करतात, लाडक्या बहिणीही कधीतरी दोडक्या असल्यासारख्या वागतात. काही जण त्यांना तसे करायला लावतात. तुम्ही दुस-या शहरात जाऊन तेथील अवस्था बघा आणि मग बारामतीची तुलना करा..Pune News : कमला नेहरू रुग्णालयात खाटा वाढल्या, पण मनुष्यबळ आणि सुविधांचा अभाव.आजपर्यंतच्या सगळया आमदारांचे काम पाहिले तर माझे काम वेगळे आहे. मी पवारसाहेबांशी तुलना करत नाही, साहेबांची कामाची पध्दत वेगळी होती आणि त्याला तोडच नाही, असे गौरवोदगार काढत अजित पवार म्हणाले, मी जेव्हा आमदार झालो तेव्हा कायम मला माझे मन सांगायचे की तुझी तुलना प्रत्येक वेळेस पवारसाहेबांशी होणार असल्याने तुलाही प्रचंड काम करावे लागेल. सकाळी पाच वाजता उठून मी आजही कामाला लागतो, मी कामाचा माणूस आहे, मी फक्त कामच करत राहतो. हे शहर आपले आहे देशातील सर्वोत्तम शहर व्हावे या भावनेने मी काम करतो, खऱच सांगतो माझ्यासारखा आमदार तुम्हाला कधीच मिळणार नाही..तुम्हाला बारामतीत जी स्वच्छता दिसते, त्या मागे बारिक लक्ष ठेवणार आणि कष्ट करणार कुणीतरी आहे, त्या मुळे हे दिसते, असे सांगण्यासही अजित पवार विसरले नाहीत. इतर ठिकाणी कामे दर्जेदार होत नाही कारण अनेक ठिकाणी वजन ठेवावे लागते, बारामतीत तसे काही होत नाही त्या मुळे इथले चित्र वेगळे आहे. आम्ही दर्जेदार कामासाठी कायमच आग्रही असतो. विकासकामांसाठी अनेकदा मला कठोर निर्णय घ्यावे लागतात, विरोधही सहन करावा लागतो, पण हे शहराच्या भल्यासाठीच असते..माझ्या विचारांचेच लोक निवडून द्या.....सर्व विकासकामांचा आढावा घेतल्यानंतर येत्या काही दिवसात नगरपरिषद व पंचायत समिती व जिल्हा परिषद निवडणूक होणार आहे, अनेकांनी यात लक्ष घातले आहे पण त्यांनी अगोदर बारामतीच्या विकासकामांकडे बघावे असा टोला लगावत विकासाची गंगा पुढे सुरु ठेवायची असेल तर माझ्या विचारांच्या लोकांना निवडून देणे गरजेचे आहे, प्रशासक असूनही चार वर्षात कोटयवधींचा निधी बारामतीत आला आहे, पुढील काळातही हा विकास असाच सुरु ठेवायचा असेल तर माझ्या विचारांचे लोक निवडून यायला हवेत. मिलिंद संगई, बारामती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.