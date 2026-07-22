Ajit Pawar Jayanti: स्वर्गीय अजित पवार जयंतीनिमित्त भीमाशंकर साखर कारखान्यात १० एकरांवर आंबा लागवड; एआय तंत्रज्ञानावर ऊसशेती मेळाव्यांची घोषणा

पारगाव : पारगाव ता. आंबेगाव येथील भीमाशंकर सहकारी साखर कारखाना स्थळावर महाराष्ट्र राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या जयंतीनिमित्त आज बुधवारी वृक्षारोपणा अंतर्गत १० एकर क्षेत्रावर आंबा लागवडीचा प्रारंभ कारखान्याचे अध्यक्ष बाळासाहेब बेंडे यांच्या हस्ते करण्यात आला. .याप्रसंगी कारखान्याचे संचालक रामचंद्र ढोबळे, बाबासाहेब खालकर, शांताराम हिंगे, मच्छिंद्र गावडे, बाजीराव बारवे, सिताराम लोहोट, प्रिया बाणखेले, आंबेगाव तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेस महिला अध्यक्षा सुषमा शिंदे, युवक अध्यक्ष वैभव उंडे, युवती अध्यक्षा अक्षदा शिंदे, मंचर नगरपंचायतीच्या आरोग्य विभागाच्या सभापती माणिक गावडे, ललित थिटे, दिनेश खेडकर, कार्यकारी संचालक चंद्रकांत ढगे, सचिव रामनाथ हिंगे, मुख्य शेतकी अधिकारी दिलीप कुरकुटे, ऊस पुरवठा अधिकारी दिनकर आदक, ऊस विकास अधिकारी सोमेश्वर दीक्षित, पर्चेस अधिकारी ब्रिजेश लोहोट, सुरक्षा अधिकारी कैलास गाढवे, वाहन प्रमुख किरण शिंदे, अधिकारी व कर्मचारी वर्ग उपस्थित होते..यावेळी अधिक माहिती देताना बाळासाहेब बेंडे म्हणाले की अजित पवार यांचा आवडता विषय स्वच्छता व वृक्षारोपण हा होता. हा उद्देश व वाढते प्रदुषण, बदलते हवामान आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी वृक्षारोपण करणे काळाची गरज असून पर्यावरण संवर्धन व हरित परिसर निर्मितीचा संदेश देण्यासाठी कारखाना स्थळावर १० एकर क्षेत्रामध्ये आंबा लागवड करण्यात आलीआहे. तसेच सोमवार (दि.२७ जुलै) पासून रविवार (दि.०२ ऑगस्ट) पर्यंत कार्यक्षेत्रातील गावांमध्ये कृत्रिम बुद्धीमत्ता (AI) तंत्रज्ञानावर आधारित ऊस शेतीबाबत शेतकरी मेळावे आयोजित करण्यात येणार असून ऊस उत्पादक शेतक-यांनी मेळाव्यास उपस्थित रहावे असे आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.