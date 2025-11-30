Ajit Pawar : ‘तिजोरी सर्वांसाठी खुली’; माळेगावच्या सभेत अजित पवारांचा निधी-वाटपातील भेदभावावर मोठा खुलासा!

माळेगाव : महाराष्ट्र सरकारमध्ये मी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस पाच वर्ष लोकाभिमुख कामे करण्यासाठी एकत्र राहणार आहे. राज्याच्या तिजोरीतून निधी देताना कोणताही भेदभाव केला जाणार नाही. परंतु मध्यंतरी तिजोरी माझ्याकडे असल्याचे बोललो, की प्रसार माध्यमांनी त्या वक्तव्याचा अर्थ चुकीचा काढला. त्या वक्तव्यांवर तिजोरीचा मालक देवाभाव आहे, असे बोलून अनेकांनी आपापली मते मांडत वातावरण तापविले. परंतु आम्ही एकमेकांच्या विचारानेच तुमच्या पाठिंब्यावर राज्य पुढे नेण्याचा प्रयत्न करत असतो, असा खुलासा करीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माळेगावच्या सभेत तिजोरीच्या वादावर पडदा टाकला..माळेगाव बुद्रूक (ता.बारामती ) नगरपंचायत पंचवार्षिक निवडणूकीच्या निमित्ताने राष्ट्रवादी काॅग्रेस पार्टी व जनमत विकास आघाडीच्या उमेदवारांसाठी आयोजित प्रचाराच्या सांगता सभेत अजित पवार बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब तावरे, जनमत आघाडीचे प्रमुख रंजन तावरे, संदीप बांदल, विश्वास देवकाते, सचिन सातव, किरण गुजर, योगेश जगताप, राजवर्धन शिंदे, संभाजी होळकर आदी पदाधिकारी उपस्थित होते. मी कामाचा माणूस आहे, मला निवडणूकीत गद्दारी आवडत नाही असे सांगून पवार म्हणाले,`` नगरपालीका, नगरपंचातीच्या निवडणूकीमुळे राजकीय वाचावरण चांगले तापले आहे. .‘घड्याळ विरुद्ध तुतारी’ची उत्सुकता.प्रत्येकजण आपल्या पक्षाची ताकद या निव़डणूकीत दाखविण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे. पालिकांमध्ये शासनाच्या योजना नगरविकास खात्याच्या माध्यमातून खरेतर आम्ही खूप मोठ्या प्रमाणात राबवू शकतो. भुमिहिन लोकांसाठी घरकुलासाठी गायराण जमिनीचा वापर करू शकतो. म्हाडाची घरे बांधणार आहे. मुस्लिम बांधवांच्या शाळकरी मुलांसाठी शिष्यवृत्ती सुरू केली. शादीखान्यासारखे प्रकल्प माळेगावसह अनेक शहरात राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे कोणाला उमेदवारी मिळाली नाही म्हणून विरोधी भूमिका घेऊ नका. मी खासदार आमदार मंत्री करतो, नाराजांना पुढेमागे स्विकृत नगरसेवक मीच करणार आहे,`` असे आश्वासन त्यांनी दिले. तत्पुर्वी रंजन तावरे यांनी माळेगावच्या सर्वांगिण विकासासाठी अजित दादांबरोबर आघाडी केल्याचा मुद्दा मांडला. नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार सुयोग सातपुते, अॅड. राहूल तावरे, शिवराज जाधवराव, धनवान वदक यांनी आपली भूमिका मांडली..बारामतीकर माझ्या पाटीशीबारामती, माळेगावकरांचा मोठा पाटींबा मला आजवरच्या निवडणूकीत मिळाला आहे. त्यामुळे नगरपालीका निवडणूकीतसुद्धा त्याची प्रचिती माला दिसून येते. काहीजण आजारी असल्याचे सांगत आहेत. परंतु आगामी काळात त्यांना मोठे इन्जेक्शन देणार आहे. मी आलो की माझ्यासमोर पुढे पुढे करायचे आणि मी गावाबाहेर गेलो, की उलटसुलट कामे करायची. अरे धमक असले तर उघड विरोध करा. गद्दारी करू नका, असा इशारा देत अजित पवार यांनी बारामतीकरांचा जोपर्यंत पाटींबा आहे तोपर्य़ंत कोणाच्या बापाला घाबरणार नसल्याचे सांगितले..अपक्षांना बरोबर घेणार नाही...पवार म्हणाले, की माळेगाव नगरपंचायतीमध्ये अनेकांनी राष्ट्रवादीमध्ये बंडखोरी केली. ते अपक्ष उमेदवार पक्षाच्या उमेदवारांपुढे निवडणूक लढत आहेत. परंतु हे अपक्ष सांगतात की आम्ही निवडून आलो, की अजितदादांबरोबरच जाणार आहे. परंतु त्यांना मला सांगायचे आहे, की मी तुम्हा घेतले तर पाहिजे ना. दादांच्या या वाक्यावर उपस्थितांनी टाळ्या वाजवत पाटींबा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.