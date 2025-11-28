Ajit Pawar : “बारामतीप्रमाणे मंचरचा चेहरामोहरा बदलू”- अजित पवारांची घोषणा!

मंचर : “१९९० पासून दिलीप वळसे पाटील व मी विधी मंडळात एकत्र काम करत आहोत. हुतात्मा बाबू गेनू सागरातून (डिंभे धरण) उताराणे १३६ कोटी रुपयांची नळयोजना राबवली जाईल.भरमसाठ येणाऱ्या वीज बिलाचा खर्च वाचेल. मंचरला २४ तास पिण्याचे पाणी मिळेल. चार एकरांमध्ये सोलर प्रकल्प, पोलीस चौकी, कचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गरीब कुटुंबांना घरकुल, समाजाभिमुख आणि पारदर्शक प्रशासन ,सर्व कामे तातडीने हाती घेतली जातील.बारामतीप्रमाणे मंचर शहराचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी मी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस निधी कमी पडू देणार नाही त्यासाठी येथे राष्ट्रवादीकॉंग्रेस व भाजप युतीतील उमेदवारांना विजयी करा”. असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..मंचर (ता.आंबेगाव) येथे शुक्रवारी नगरपंचायत निवडणूक प्रचार सभेत पवार बोलत होते.यावेळी व्याप्त व्यासपीठावर माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील,म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील, भाजपचे निरीक्षक अतुल भट, पुणे जिल्हा अध्यक्ष प्रदीप कंद, देवेंद्र शहा ,बाळासाहेब बेंडे, पूर्वा वळसे पाटील,जयसिंग एरंडे, ताराचंद कराळे. नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार मोनिका बाणखेले व उमेदवार उपस्थित होते..Pune News : सोलापूर महामार्गावर मोठी कारवाई; आरसीसी बांधकामांसह हजारो चौरस फूट अतिक्रमण जमीनदोस्त!.वळसे पाटील यांनी मंचरच्या सर्वांगीण विकासाचा आराखडा जाहीर केला. “वीज वाहिन्या भूमिगत केल्या जातील, महिलांसाठी स्वतंत्र रुग्णालय, व्यापार संकुल,पार्किंगची व्यवस्था, दादागिरी रोखण्यासाठी शहरभर अद्ययावत सीसीटीव्ही कॅमेरे, पोलीस चौकी आणि आधुनिक बसस्थानक उभारले जाईल. ३६ गुंठे जागेत प्रशस्त नगरपंचायत इमारत उभारून बारामतीप्रमाणे मंचरचा विकास केला जाईल,” उमेदवार मोनिका बाणखेले म्हणाल्या, “नम्र आणि पारदर्शक कारभारातून सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.जनतेची सेवक म्हणून काम करणार आहे.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.