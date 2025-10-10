Ajit Pawar : पोलिस आयुक्तांनी घायवळला शस्त्र परवाना दिला नाही मग कोणाचा दबाव होता? अजित पवार यांनी स्पष्टच सांगितले...

Summary1️⃣ अजित पवार यांनी स्पष्ट केले की घायवळ प्रकरणात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही.2️⃣ सचिन घायवळला पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शस्त्र परवाना दिला नाही असे त्यांनी सांगितले.3️⃣ शस्त्र परवाना देण्यासाठी कोणाचा दबाव होता याची चौकशी होणार आहे..पुण्यातील कुख्यात गुंड निलेश घायवळ आणि त्याचा भाऊ सचिन घायवळ प्रकरणावरुन आरोप-प्रत्यारोप होत असताना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी घायवळच्या शस्त्र परवानासंबंधी महत्वाची माहिती दिली आहे. निलेश घायवळ याचा भाऊ सचिन घायवळ याला पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शस्त्र परवाना होता असे अजित पवार यांनी सांगितले. ते यात सहभागी असतील त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी. या प्रकरणात कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही असे अजित पवार म्हणाले. .अजित पवार हे पुण्यातील खडकवासला मध्ये परिवार मिलन कार्यक्रानिमित्त आले असता माध्यमांशी संवाद साधला. निलेश घायवळ प्रकरणात पोलिस आयुक्तांशी बोलणे झाले आहे. पोलिस आयुक्तांनी सांगितले काही लोकांनी शिफारस केली होती पण शस्त्र परवाना दिला नाही. पण परवाना देण्यासाठी कोणाचा दबाव होता याची चौकशी करण्यात येईल. जर वसस्थिती माहित असूनही कोणी दबाव आणला असेल तर तो दोषी आहे. कायद्यापुढे कोणाही मोठा नाही. या प्रकरणात मी कुठलाही राजकीय हस्तक्षेप होऊ देणार नाही. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी देखील या विषयावर बोलणे झाले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही दोषींवर कडक कारवाईची भूमिका घेतली आहे. .राजकीय नेत्यासोबत कोणीही फोटो काढतो, त्यामुळे नुसत्या फोटोवरुन त्यांचे संबंध त्या व्यक्तीशी आहेत असं होत नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने त्या व्यक्तीसाठी फोन केला गेला असेल तर किंवा दोघांमधील काही संभाषण समोर आले असेल, तसे काही पुरावे असतील तर गुंडाचा राजकीय व्यक्तीशी संबंध आहे असं म्हणता येईल. मात्र नुसत्या फोटोवरुन बिनबुडाचे आरोप करणे चुकीचे आहे. असे अजित पवार म्हणाले..FAQsप्र.1: निलेश घायवळ प्रकरणावर अजित पवार यांनी काय सांगितले? 👉 त्यांनी सांगितले की या प्रकरणात कोणताही राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही आणि दोषींवर कडक कारवाई केली जाईल.प्र.2: सचिन घायवळला शस्त्र परवाना कोणी दिला? 👉 पुणे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी सचिन घायवळला शस्त्र परवाना दिला होता.प्र.3: शस्त्र परवाना देण्यासाठी दबाव आणणाऱ्यांवर काय कारवाई होणार? 👉 जर कोणी दबाव आणला असेल तर त्यांच्यावर कायद्यानुसार कारवाई केली जाईल.प्र.4: अजित पवार यांनी कोणत्या नेत्यांसोबत या विषयावर चर्चा केली? 👉 त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याशी चर्चा केली.प्र.5: राजकीय नेत्यांसोबत फोटो असणे म्हणजे संबंध आहेत का? 👉 अजित पवार म्हणाले की फक्त फोटोवरून संबंध असल्याचे म्हणणे चुकीचे आहे.प्र.6: पोलिस आयुक्तांनी शिफारसीबद्दल काय सांगितले? 👉 त्यांनी सांगितले की काही लोकांनी शिफारस केली होती, पण परवाना देण्याबाबत दबावाची चौकशी केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.