Ajit Pawar: ''तो' व्यवहार रद्द! माझ्या जवळचा कुणीही असला तरी..'' अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दिली तंबी

Deputy Chief Minister Ajit Pawar issued a strong warning to officials regarding the alleged ₹300 crore land deal in Mundhwa, Pune: कोट्यवधींच्या जमीन व्यवहारामध्ये मोठा घोटाळा झाल्याचं पुढे येत आहे.
संतोष कानडे
Parth Pawar: पुण्यातल्या मुंढवा येथील तीनशे कोटी रुपयांच्या किमतीची चाळीस एकर शासकीय जमिनींची दस्तनोंदणी करताना नियमानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी केल्याप्रकरणी अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर आरोप होत आहेत. या प्रकरणी अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

