Ajit Pawar: ''तो' व्यवहार रद्द! माझ्या जवळचा कुणीही असला तरी..'' अजित पवारांनी अधिकाऱ्यांना दिली तंबी

Parth Pawar: पुण्यातल्या मुंढवा येथील तीनशे कोटी रुपयांच्या किमतीची चाळीस एकर शासकीय जमिनींची दस्तनोंदणी करताना नियमानुसार मुद्रांक शुल्काची आकारणी कमी केल्याप्रकरणी अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर आरोप होत आहेत. या प्रकरणी अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. .अजित पवार म्हणाले की, माझ्या ३५ वर्षांच्या राजकीय जीवनात नियम सोडून कुठलंही काम केलेलं नाही. मागे २००९-१० माझ्यावर झालेल्या आरोपांवर श्वेतपत्रिका काढली, मात्र त्यात तथ्य आढलेलं नव्हतं. सध्या ज्या जमीन व्यवहाराचे आरोप होत आहेत, त्याबद्दल मला काहीही माहिती नव्हती. माझ्या नातेवाईकांनी कोणताही व्यवहार केला तरी त्यांना मी नियमात व्यवहार करण्याबद्दल सांगत असतो. राज्याचे मुख्यमंत्री नागपूरला होते, मी त्यांच्याशी फोनवरुन संपर्क साधला. त्यांना मी नियमाप्रमाणे कार्यवाही करण्यास सांगितलं आहे. माझ्या घरातला दोषी असेल तर माफ करणार नाही. मात्र या व्यवहारामध्ये एक रुपयाही दिला गेलेला नाही. तरीही मोठमोठे आकडे सांगितले गेले..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.इथून पुढे कुठलंही प्रकरण आलं...अजित पवार पुढे म्हणाले, या व्यवहाराशी संबंधित डॉक्युमेंट रद्द करण्यात आलेले आहेत, हे मला संध्याकाळी कळलं आहे. तो जो व्यवहार झाला होता तोही रद्द करण्यात आलेला आहे. राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. एक महिन्याच्या आत त्यांचा अहवाल सादर करण्यात येणार आहे. मी राज्याचा उपमुख्यमंत्री असल्याने मी सगळ्या अधिकाऱ्यांना सांगतो, इथून पुढे कुठलंही प्रकरण तुमच्यासमोर आलं आणि ते नियमाला धरुन नसेल तर माझ्या कितीही जवळचा असला तरी कुठल्याही दबावाला बळी पडायचं नाही. माझ्या नावाचा वापर करुन कुणी काही करत असेल तर मला ते चालत नाही. अजूनही बारामतीतल्या काही बाबी समोर येत आहेत. काही चुकीच्या गोष्टी झालेल्या असतील तर याची चौकशी झाली पाहिजे..''नियमाला बगल देऊन काम करण्याचा माझा स्वभाव नाही. यामध्ये एकही पैशांचा व्यवहार झालेला नाही. तो का झाला नाही, तरीही रजिस्ट्रेशन कसं झालं? हा सगळा तपासाचा भाग आहे. यासंबंधी दोन पोलिस ठाण्यात एफआयआर दाखल झालेले आहेत. यात राजकीय हस्तक्षेप होणार नाही, सगळी चौकशी पारदर्शक झाली पाहिजे.'' असंही पवार म्हणाले..कुणीही नसताना फ्लश झालं, खांद्यावर हात ठेवला... दिग्दर्शकाने सांगितला मुकेश मिलमध्ये 'उलाढाल'च्या शूटिंगचा अनुभव ...म्हणून पार्थ पवारवर गु्न्हा दाखल नाहीपार्थ पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल का नाही? या प्रश्नाला उत्तर देताना अजित पवार म्हणाले, कुणी कुणाची फसवणूक केली, कुणाच्या सांगण्यावरुन हे झालं, कुणी चुका केल्या, कुणी दबाव आणला होता का, अधिकाऱ्यांनी असं का केलं? याची सगळी चौकशी होईल. या व्यवहाराबद्दल मला काहीही माहिती नव्हतं. आज दुपारी मी माझ्या ऑफिसमध्ये सर्वांना याबद्दल विचारलं, कुणी डीसीएम ऑफिसमधून दबाव आणला होता का? कुणीही तसं केलेलं नाही. जे रजिस्ट्रेशनसाठी ऑफिसला गेले होते आणि ज्यांच्या सह्या आहेत त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेला आहे, असं चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केलं असल्याचं अजित पवार म्हणाले.