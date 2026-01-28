पुणे

Ajit Pawar Plane Crash : विमान धावपट्टीवर आलं अन् अचानक... अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार

Ajit Pawar Death News : विमान क्रॅश झाल्यानंतर प्रचंड आग आणि स्फोट झाले, व खूप धूर दिसला. या अपघातात अजित पवार सह एकूण ६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बारामतीमध्ये निवडणुकीशी संबंधित कार्यक्रमासाठी येत होते जेव्हा हा अपघात झाला.
Wreckage of the aircraft involved in the Ajit Pawar plane crash near Baramati runway, as smoke and fire engulfed the crash site following the tragic accident.

Yashwant Kshirsagar
Ajit Pawar Accident : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी बारामतीत विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. यामुळे राज्यात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या अपघातात अजित पवार यांच्यासह ६ जणांचा मृत्यू झाला. तांत्रिक कारणामुळे हा अपघात झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप नेमके कारण समोर आलेले नाही. मात्र प्रत्यक्षदर्शींनी या अपघाताचा थरार सांगितला.

