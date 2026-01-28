Ajit Pawar Plane Crash : विमान धावपट्टीवर आलं अन् अचानक... अजित पवार यांच्या विमानाचा अपघात कसा झाला? प्रत्यक्षदर्शींनी सांगितला थरार

Ajit Pawar Accident : राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आज सकाळी बारामतीत विमान अपघातात दुर्दैवी निधन झाले. यामुळे राज्यात शोककळा पसरली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार या अपघातात अजित पवार यांच्यासह ६ जणांचा मृत्यू झाला. तांत्रिक कारणामुळे हा अपघात झाल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्याप नेमके कारण समोर आलेले नाही. मात्र प्रत्यक्षदर्शींनी या अपघाताचा थरार सांगितला. .एका प्रत्यक्षदर्शी महिलेने सांगितले की, विमान धावपट्टीवर उतरत असताना एकदम डगमगले, अचानक गिरकी घेतली अन् खाली कोसळले आणि भीषण स्फोट झाला. मोठी आग लागली यानंतर चार पाच स्फोट झाले. इतकी मोठी आग लागली की मदत करता आली नाही..एका दुसऱ्या प्रत्यक्षदर्शींने सांगितले की, विमानात अजित दादा आहेत समजलं तेव्हा काही सुचलंच नाही. अजितदादा आहेत हे समजलं तेव्हा काहीच सुचलं नाही. पायलटनेसुद्धा विमान उतरवण्याचा प्रयत्न केला. विमान ट्रॅकजवळ येत होतं. धावपट्टीच्या १०० फूट जवळ येऊन कोसळलं. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.